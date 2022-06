Les Google Pixel font le plein de nouvelles fonctionnalités avec la mise à jour de juin

Les Google Pixel font le plein de nouvelles fonctionnalités. Une mise à jour de juin très riche en contenu.

La dernière fournée en date de fonctionnalités pour les Google Pixel devrait plaire aux créateurs impulsifs dans leur vie de tous les jours. La firme de Mountain View a commencé à déployer sa mise à jour fonctionnelle de juin, laquelle, via un téléchargement séparé, offre notamment un outil gratuit de création musicale de l’équipe Teenage Engineering.

Les Google Pixel font le plein de nouvelles fonctionnalités

L’app Pocket Operator for Pixel (au milieu dans l’illustration ci-dessus) transforme vos vidéos en “morceaux” de musique et de vidéo avec un mix d’effets sonores et visuels. Il vous faudra un Pixel 5 ou plus récent pour en profiter, mais cela pourrait être très intéressant si vous aimez créer ce genre de chose.

Cette mise à jour vous permettra aussi de voir ce que voit votre Nest Doorbell directement sur l’écran de verrouillage de votre Pixel (image à gauche ci-dessus). Vous saurez ainsi immédiatement si cela vaut la peine d’aller répondre à la porte ou non. Et si vous avez besoin de montrer une quelconque preuve de vos vaccinations contre le Covid-19, vous pouvez désormais prendre une capture d’écran de votre carte de vaccination numérique et créer un raccourci pour votre écran d’accueil (à droite si l’image ci-dessus). Cette option n’est disponible que pour les utilisateurs résidant en Australie, au Canada et aux États-Unis, mais elle devrait être très utile.

Une mise à jour de juin très riche en contenu

Parmi les autres nouveautés notables, on citera le mode Conversation, jusqu’à présent seulement en bêta, dans l’app Amplificateur de son (pour améliorer les conversations avec les personnes souffrant de déficience auditive), un rappel pour éteindre la lampe torche et (bientôt), des alertes concernant la qualité de l’air – seulement en Australie, en Inde et aux États-Unis -. Il y a aussi trois nouveaux fonds d’écran sur le thème de la Marche des fiertés réalisés par Yann Bastard. Enfin, les filtres d’image Skin tone sont désormais actifs dans Google Photos.

Le déploiement de cette mise à jour a tout juste débuté sur les Pixel 4 et appareils plus récents. Attendez-vous aussi à une prise en charge plus large de certaines fonctionnalités existantes, comme la fonction Car Crash Detection au Canada, ainsi que de nouvelles langues pour la traduction dans Messages (néerlandais, coréen, thaï, chinois traditionnel et turc).