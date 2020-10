Les Google Pixel 4a 5G et Google Pixel 5 sont officiels

Google se prête lui aussi depuis longtemps maintenant au jeu de la conception de smartphones. Sa gamme Pixel dispose de certains atouts très intéressants. Voici ce qu'ont à offrir les Google Pixel 4a 5G et Google Pixel 5.

Lorsque Google annonçait le Google Pixel 4a le mois dernier, la firme de Mountain View promettait aussi l’arrivée imminente d’un certain nombre d’autres appareils, à savoir les Google Pixel 5 et une version compatible 5G du Pixel 4a. Si vous attendiez avec impatience l’un ou l’autre de ces appareils, sachez que tous deux viennent d’être officialisés par le géant américain. Voici donc dans plus attendre ce qu’ils ont à offrir.

Google officialise ses Pixel 4a 5G et Pixel 5

Si le Pixel 5 pourrait sembler être le flagship logique parmi ces deux modèles, il dispose en vérité d’un écran légèrement plus petit que celui du Pixel 4a 5G. S’il fallait résumer, en fait, nous pourrions même dire que le Pixel 4a n’est pas qu’une mise à jour compatible 5G du Pixel 4a original dans la mesure où il dispose de spécifications qui lui sont propres et qui sont très intéressantes, il faut le reconnaître.

Commençons d’ailleurs par ce Pixel 4a 5G. L’appareil dispose d’une dalle de 6,2 pouces et sous le châssis, on retrouve une puce Qualcomm Snapdragon 765G, avec 6 Go de RAM et quelque 128 Go de stockage, au minimum. Il y a aussi un module double caméra à l’arrière avec un capteur principal de 12,2 MP avec stabilisation optique de l’image et un capteur ultra-large de 16 MP. La batterie, quant à elle, fiat 3 885 mAh.

Concernant le Pixel 5, il s’agit d’un appareil légèrement plus compact, avec un écran offrant une diagonale de “seulement” 6 pouces. On retrouve cependant la même puce Qualcomm Snapdragon 765G que sur le Pixel 4a 5G. De 6 Go de RAM, on passe ici à 8 Go et la batterie est légèrement plus imposante, avec 4 080 mAh. En ce qui concerne la partie photo, la configuration est la même que celle du Pixel 4a 5G. À noter, le Pixel 5 est aussi certifié IP68. Autrement dit, si vous cherchez un smartphone qui résiste tant soit peu à l’eau, le Pixel 5 est un meilleur choix que le Pixel 4a 5G.

Précommandes ouvertes, livraisons à partir du 15 octobre

Le Pixel 4a 5G est vendu au tarif de 499€ et le Pixel 5 629€. Tous deux seront disponibles à partir du 15 octobre mais les précommandes sont déjà ouvertes. À noter, l’achat de l’un ou l’autre de ces deux appareils offrent trois mois d’essai gratuit à Stadia et YouTube Premium, 100 Go de stockage sur Google One pendant trois mois ainsi que Google Play Pass et un Status Or/Argent sur Play Points.