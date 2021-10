Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 : Will Poulter sera Adam Warlock

Will Poulter va rejoindre le Marvel Cinematic Universe avec Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3.

Teasé pour la première fois dans la scène post-crédit des Gardiens de la Galaxie Vol. 2, lorsque Ayesha, incarnée par Elizabeth Debicki, dévoile à sa femme de chambre le souverain parfait qu’elle a créé pour aider à détruire les Gardiens une fois pour toutes, Adam Warlock sera interprété par l’acteur britannique Will Poulter, connu pour ses rôles dans The Revenant et Detroit. Comme c’est souvent le cas pour les films Marvel, les principaux dirigeants et le réalisateur James Gunn ont rencontré dans un premier temps plusieurs comédiens pour le rôle, mais après avoir pris leur temps pour choisir, l’essai de Will Poulter a été jugé comme beaucoup trop bon pour être laissé de côté.

‘Guardians of the Galaxy Vol. 3: Will Poulter To Play Adam Warlock In The Next Installment Of The Marvel Franchise https://t.co/qxYYxQnzQb — Deadline Hollywood (@DEADLINE) October 11, 2021

Les prochaines aventures de Star-Lord avec James Gunn à la réalisation

Bien que le tournage des Gardiens de la Galaxie Vol. 3 n’a pas encore débuté, il est bon de rappeler que l’histoire se déroule neuf ans après Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2, quatre ans après Avengers : Endgame et quelque temps après Thor : Love and Thunder. Enfin, il a été confirmé que Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 n’est pas daté pour le moment.