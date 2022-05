Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 sera le dernier volume de la saga

Le scénariste et réalisateur James Gunn a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il avait enfin bouclé les principaux travaux de prise de vue du troisième film de la licence des Gardiens de la Galaxie : “Après plus de 100 jours de tournage et plus de 3000 plans, voici le clap de la dernière séquence que m’a remis l’équipe technique. Il n’y avait rien d’autre à dire, mais j’ai dû faire preuve de toute mon énergie pour ne pas m’effondrer en sanglots sur place (…) J’aime cette équipe incroyable, son talent et sa gentillesse. Je suis un être humain chanceux de les avoir fait voyager avec moi pendant près de dix ans.”

After over 100 days of shooting & over 3000 shots, this is the slate for the final shot of #GotGVol3, presented to me by the camera crew. It was an easy shot of Rocket seated, 1st with @seangunn, & then nothing there, & took everything in me not to break down sobbing on the spot. pic.twitter.com/pOrTjfab2h

— James Gunn (@JamesGunn) May 7, 2022