Les futurs smartphones Samsung pourraient profiter de cette technologie de refroidissement

Les futurs smartphones Samsung pourraient de nouveau profiter d'un système de refroidissement à chambre de vapeur.

Nos smartphones sont des appareils électroniques toujours plus puissants, et on leur en demande toujours davantage. De fait, il n’est pas étonnant de voir apparaître sur le marché des appareils équipés de système de refroidissement digne de nos ordinateurs. Les futurs références Samsung pourraient utiliser cette technologie très particulière.

La chambre à vapeur de retour dans les smartphones Samsung ?

Même si nos smartphones n’ont pas vraiment besoin de ventilateurs pour rester à une température relativement basse, cela ne signifie pas qu’ils ne génèrent pas de chaleur – on s’en rend assez facilement compte au quotidien – ou qu’ils ne gagneraient pas à disposer d’un système de refroidissement supplémentaire. Et c’est quelque chose que le géant sud-coréen pourrait intégrer dans de futurs smartphones, ou plutôt, qu’il pourrait réintégrer, selon un rapport de DigiTimes.

C’est ce que croit savoir DigiTimes

Le rapport en question affirme que Samsung chercherait à réimplémenter la technologie de refroidissement via chambre à vapeur. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Samsung utilisait déjà cette technologie dans des smartphones comme le Galaxy S10+. Le géant sud-coréen l’avait aussi intégrée dans certaines configurations de ses Galaxy S20 et Note 20 mais elle n’avait pas été reprise dans les modèles Galaxy S21.

Le fonctionnement de cette technologie est assez simple. Dans un volume scellé se trouve une petite quantité de liquide qui se transforme en gaz lorsque chauffé et se condense lorsque refroidi. Ce processus de refroidissement est plus rapide que celui des caloducs conventionnels mais il est difficile de savoir pourquoi Samsung n’a pas opté pour ce système dans son Galaxy S21.

Cela étant dit, le rapport qui nous intéresse aujourd’hui affirme que le géant sud-coréen chercherait de nouveau à l’intégrer. Nous pourrions le voir de retour dans les modèles de 2022. Pour être honnête, le Galaxy S21 ne semble pas souffrir de surchauffe. Le retirer n’a donc apparemment pas causé de soucis majeurs. Cependant, réintégrer cette technologie pourrait être très apprécié par les utilisateurs qui ont l’habitude de pousser leurs appareils dans leurs retranchements.