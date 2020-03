Les futurs MacBook Pro pourraient être reconnaître certains gestes

Aussi capables puissent être nos appareils électroniques aujourd'hui, ils s'utilisent encore majoritairement soit directement avec nos doigts soit via un périphérique quelconque, manette, clavier ou souris. La commande vocale arrive. Mais il y a aussi les gestes.

L’idée de pouvoir interagir avec un appareil électronique n’a rien de nouveau. Les smartphones Google Pixel 4 ont par exemple introduit Motion Sense. Avec cette technologie, les utilisateurs peuvent interagir avec le téléphone sans devoir le toucher physiquement. Aujourd’hui, il semblerait que Apple réfléchisse à quelque chose de similaire, non pas pour son iPhone mais pour de futurs ordinateurs portables MacBook. Explication.

Apple imagine des MacBook qui pourraient reconnaître certains gestes

En effet, selon un brevet découvert tout récemment par AppleInsider, la firme de Cupertino aurait réfléchi à ce genre de fonctionnalité. Cette technologie permettrait aux utilisateurs d’interagir avec leur MacBook sans avoir à le toucher. Celle-ci ne fonctionnerait que sur les MacBook dotés d’une Touch Bar dans la mesure où les composants nécessaires seraient intégrés dans ce petit écran au-dessus du clavier. La marque à la pomme viendrait lui ajouter une bande de capteurs sur toute la longueur.

Un brevet qui passe par une modification effectuée dans la Touch Bar

La description accompagnant le document décrit comment cette bande de capteurs pourrait détecter divers mouvements de la main ou des doigts qui seraient exécutés au-dessus du clavier, devant l’écran donc. Ces mouvements seraient alors interprétés pour exécuter certains fonctions prédéfinies. Par exemple, l’utilisateur pourrait contrôler le volume en bougeant un doigt au-dessus de la Touch Bar, vers la gauche ou la droite pour le diminuer ou l’augmenter. On pourrait imaginer des gestuelles plus complexes pour lancer une application, éteindre l’appareil, activer Siri et autre. Cela étant dit, il ne s’agit là que d’un brevet. Impossible de savoir si Apple a l’intention de faire de cette idée une réalité. Toujours est-il que, bien que le contrôle par geste est très intéressant, leur implémentation à ce jour est encore assez délicate.