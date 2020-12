Les futurs Apple MacBook disponibles dans une finition noire matte ?

Les Apple MacBook ont depuis toujours ou presque été disponibles dans un coloris argent. Une marque de fabrique, en quelque sorte. Différents coloris sont arrivés avec les années. Il se pourrait qu'une finition noire matte fasse son apparition.

Les ordinateurs Apple sont le plus souvent proposés dans un coloris unique, une finition argent depuis longtemps caractéristique de la marque. De nouveaux coloris ont fait leur apparition ces dernières années mais c’est bien l’argent qui prédomine. Il se pourrait cela dit qu’une nouvelle finition arrive très bientôt, une finition noire matte, pour être plus précis, qui pourrait être du plus bel effet.

Et si les MacBook étaient disponibles en noir mat ?

Depuis quelque temps, les rumeurs se multiplient quant à la possibilité d’un vrai renouveau en termes de design en ce qui concerne les MacBook. Parmi les nouveautés, pourquoi pas cette finition noire matte ? Sur l’un des modèles, ou sur tous, qui sait ?

En effet, selon un rapport de Patently Apple, il semblerait que la firme de Cupertino travaille actuellement sur la faisabilité d’une finition noire matte pour sa gamme MacBook. Et cette preuve passerait, comme souvent, par un brevet. Il peut sembler assez étrange qu’Apple tente de faire breveter un simple coloris mais ce n’est pas si surprenant. Après tout, certaines entreprises sont associées à des couleurs bien précises. Pouvoir obtenir une finition noire matte unique pourrait aider les machines Apple à sortir encore un peu plus du lot.

C’est ce que laisse entendre un brevet Apple découvert récemment

Il semblerait aussi qu’Apple souhaite obtenir un “vrai noir”. À l’heure actuelle, la plupart des produits “noirs” sont davantage gris foncé. Cela étant dit, le brevet en question décrit comment Apple tente de créer une finition qui puisse absorber la lumière visible pour donne un look vraiment noir, plus intense donc que ce que l’on a aujourd’hui sur le marché.

Difficile de savoir si Apple joue simplement avec l’idée d’une telle finition ou si la marque à la pomme envisage sérieusement de commercialiser de tels appareils. Toujours est-il que les rumeurs d’un tout nouveau design se multiplient concernant les MacBook de l’année prochaine. Espérons que de nouveaux coloris soient aussi de la partie.