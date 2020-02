Les futures Apple Watch pourraient être modulaires

L'Apple Watch, comme nombre de produits électroniques modernes, est un concentré de technologies. L'ensemble est très compact, d'un seul tenant ou presque. Certains fabricants tentent de concevoir des produits modulaires. Ce pourrait être le cas des futures Apple Watch.

Impossible pour quoi que ce soit de faire l’unanimité auprès des gens. Ceci est aussi vrai pour nos appareils électroniques, quels qu’ils soient. Selon celui ou celle qui réalise le test de tel ou tel produit, selon les besoins, les attentes, la critique est positive ou non. Il est aussi possible d’adorer un produit mais de souhaiter la présence d’autres fonctionnalités. Ou que certaines soient légèrement différentes. Il est impossible de contenter tout le monde. Avec un design modulaire, il serait possible de s’en approcher. Et Apple y réfléchit sérieusement.

Apple imagine une Apple Watch modulaire

Le concept de modularité dans nos appareils électroniques n’est pas nouveau mais c’est quelque chose que Apple semble actuellement explorer pour son Apple Watch. En effet, dans un brevet découvert récemment, il est question d’une Apple Watch qui utiliserait des modules pouvant être remplacés à loisir par les utilisateurs. Cela permettrait d’offrir une personnalisation poussée, tant au niveau du design que des fonctionnalités. De quoi s’offrir une montre connectée qui convienne parfaitement à ses besoins. Selon la description présente : “les configurations modulaires permettent à l’utilisateur de personnaliser facilement sa montre avec un plusieurs modules fonctionnels pour bénéficier de fonctionnalités qui s’intègrent avec d’autres présents dans la montre. Ces modules peuvent être facilement échangés avec d’autres pour proposer des composants et des fonctions différents selon les besoins.”

Une idée qui pourrait plaire à un grand nombre, si elle se concrétisait

Ainsi, les utilisateurs qui font beaucoup de sport pourraient ajouter des capteurs et modules dédiés au suivi de l’activité sportive. La montre pourrait aussi être configurée pour des besoins médicaux, avec un capteur de suivi de la glycémie notamment. Pour l’heure, il y a déjà eu plusieurs tentatives d’accessoires tiers pour l’Apple Watch mais aucune n’a vraiment réussi à rencontrer le succès. Cela étant dit, cette Apple Watch modulaire n’existe que dans ce brevet. Rien ne saurait garantir que la firme de Cupertino a l’intention d’en faire une réalité. Nul ne sait d’ailleurs si techniquement la chose est réalisable. Toujours est-il que l’idée est séduisante.