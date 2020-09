Les fusées réutilisables de SpaceX vont transporter du matériel pour la sécurité nationale américaine pour la première fois

SpaceX a réalisé des progrès incroyables dans le domaine de l'exploitation spatiale. Notamment grâce à la mise en place de ses fusées réutilisables. Bientôt, l'entreprise les utilisera pour envoyer de l'équipement de sécurité nationale américaine.

SpaceX utilise des fusées réutilisables depuis plusieurs années maintenant mais ce genre d’équipement, aussi perfectionné puisse-t-il être, reste en dehors de certaines missions cruciales. Ce ne sera plus le cas d’ici peu. En effet, avec la signature d’un contrat avec la récente US Space Force, SpaceX enverra dans quelques mois pour la première fois des équipements pour la sécurité nationale des États-Unis via ses fusées réutilisables.

SpaceX obtient l’autorisation de réutiliser ses fusées pour les missions de sécurité nationale américaine

L’entreprise d’aérospatial d’Elon Musk a tout récemment signé un contrat avec l’US Space Force. Celui-ci permet notamment de réutiliser un booster de fusée Falcon 9 pour la toute première fois sur une mission “National Security Space Launch”. Le véhicule en question, qui a donc déjà servi, servira à placer sur orbite un satellite GPS III. L’opération aura lieu en 2021. SpaceX avait jusqu’à présent l’autorisation de récupérer des boosters pour les missions GPS III mais devait utiliser des exemplaires neufs pour les nouveaux lancements.

La première de ce genre aura lieu en 2021

Il y a en tous les cas un avantage tout à fait pragmatique à permettre la réutilisation de fusées dans ce genre de mission. L’US Space Force s’attend ainsi à économiser pas moins de 52,7 millions de dollars pour les seules missions GPS III. Il sera aussi assez difficile d’insister pour avoir des fusées flambant neuves dans la mesure où SpaceX concentre désormais toute son attention sur la fusée Starship. Elle ne produira plus de fusées Falcon 9 autre que le strict minimum.

Cela reflète aussi désormais la confiance placée en SpaceX. Bien que l’entreprise ait clairement joué un rôle crucial dans les lancements du gouvernement américain via des projets comme Crew Dragon, ce contrat est la preuve d’un tout autre niveau de confiance. Une reconnaissance supplémentaire qui devrait permettre à SpaceX d’aller plus loin encore et de se rapprocher de son objectif final, la conquête de Mars.