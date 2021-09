Les films Disney de cette fin d’année sortiront d’abord au cinéma

Les films Disney de cette fin d'année sortiront d'abord en salles. Le studio a trop à perdre à tant miser sur le streaming.

N’espérez pas pouvoir profiter des prochains films Disney dans le confort de votre maison dès leur sortie. The Verge rapporte que Disney a annoncé que les films de cette fin d’année sortiront d’abord dans les salles obscures. Cela vaut notamment pour le film d’animation “Ron débloque” (20 octobre 2021), pour le blockbuster Marvel “Les Éternels” (3 novembre 2021) ainsi que pour la nouvelle adaptation de “West Side Story” (8 décembre 2021).

Les films Disney de cette fin d’année sortiront d’abord en salles

Outre le film d’animation musical “Encanto” (24 novembre 2021), qui dispose d’une fenêtre de 30 jours, tous les films seront exploités pendant un minimum de 45 jours en salles avant, éventuellement, d’être disponibles ailleurs. Disney ne précise cependant pas quand vous pourrez profiter de ces films à la demande, que ce soit sur Disney+ ou sur des services concurrents.

Cela fait suite aux bons résultats au box-office cet été de films comme “Free Guy” ou “Shang-Chi”. Bien que le Covid-19 impacte encore les chiffres – “Shang-Chi” et ses 75,5 millions de dollars au lancement aux États-Unis fait pâle figure par rapport aux sorties de Disney en 2019 -, les revenus semblent aujourd’hui suffisants pour revenir à une distribution similaire à ce que l’on connaissait avant la pandémie.

Le studio a trop à perdre à tant miser sur le streaming

Il faut aussi prendre en considération la rétribution des acteurs face à ces sorties hybrides en salles et sur les plates-formes numériques. Il ne serait en effet pas surprenant que le procès intenté par Scarlett Johansson pour son contrat dans Black Widow a joué un rôle dans cette décision du géant américain. L’entreprise voudra probablement ne pas prendre davantage de risques avec les acteurs dont les émoluments dépendent des performances dans les salles obscures. Et il y a aussi la question des salles de cinéma en elles-mêmes. Celles-ci sont actuellement plus fermes, si l’on peut dire, quant à leurs choix de distribution, notamment vis-à-vis de ces géants qui préfèreraient miser sur le streaming. Disney voudrait éviter d’avoir les exploitants à dos une fois que la situation aura retrouvé son cours normal.

Cette décision de Disney ainsi que le retour de la Warner Bros. dans les cinémas en 2022 indique clairement que les studios avaient vu en la primeur de l’accès à leurs films en streaming une nécessité temporaire, le temps que la situation soit suffisamment sûre pour que le grand public retourne dans les salles obscures. Cela n’a rien de choquant, finalement, quand on sait que l’industrie du film repose encore énormément sur les salles. Une telle transition vers le streaming, comme plate-forme de diffusion principale, ne devrait pas arriver de sitôt.