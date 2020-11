Les extensions Chrome devront être plus transparentes quant à leur utilisation des données

En ce qui concerne les navigateurs web, les extensions sont aujourd'hui presque aussi importantes que le navigateur en lui-même. Un tel logiciel sans l'existence d'extensions est presque inutile au quotidien. Mais il convient d'encadrer ces extensions.

Les extensions de nos navigateurs web permettent de réaliser tout un tas d’actions autour de la navigation en elle-même. Extrêmement pratique au quotidien. Google Chrome a toujours été très fourni en extensions. Malheureusement, certaines d’entre elles peuvent nuire à l’utilisateur, gênant l’expérience de surf, voire pire, en renfermant des malwares ou en utilisant à outrance vos données personnelles. Aujourd’hui, Google impose davantage de transparence aux développeurs.

Google Chrome demande davantage de transparence aux développeurs d’extensions

Google a décidé depuis quelque temps de faire le ménage dans les extensions de son navigateur web Chrome. Cela inclura très bientôt davantage de transparence de la part des développeurs en ce qui concerne vos données. En effet, le géant de l’internet introduit une nouvelle règle, effective dès janvier 2021, qui obligera à notifier expressément de toute utilisation de données sur la fiche du Chrome Web Store.

Les créateurs devront expliciter le type de données qu’ils collectent, comme les identifiants ou les informations personnelles. Ils devront aussi promettent de respecter les nouvelles règles en place, parmi lesquelles l’interdiction de revendre les données à de tierces partis, d’utiliser ces données dans des buts autre que ce pour quoi elles sont collectées initialement ou d’utiliser ces données pour des vérifications et opérations financières quelles qu’elles soient.

Une nouvelle directive effective le 18 janvier 2021

Les développeurs d’extension peuvent commencer dès à présent à saisir leur texte explicatif mais celui-ci ne sera pas visible sur le Chrome Web Store avant le 18 janvier 2021. Et pour s’assurer que tous s’y soumettent, Google enverra des notifications aux développeurs que ne l’auront pas fait d’ici là.

Cette nouvelle directive ne saurait garantir, malheureusement, l’honnêteté des développeurs d’extension dans la mesure où n’importe qui peut déclarer n’importe quoi dans ce texte. Mais il sera plus facile alors d’éjecter du store les plus malhonnêtes une fois l’abus avéré. Cette nouvelle règle devrait aussi aider avec les extensions honnêtes. Si vous savez précisément ce que veut une extension et ce dont elle a besoin pour atteindre son objectif, vous pourrez décider en pleine conscience de l’installer ou non. Là encore, c’est un cercle davantage vertueux qui est mis en place, pour un Internet plus propre et plus sûr.