Les États-Unis, l’Europe et SpaceX lancent un satellite pour surveiller l’augmentation du niveau de la mer

Les satellites peuvent effectuer bien des missions autour de notre planète. Certains sont destinés à la surveillance de l'évolution de notre climat. C'est le cas du satellite Sentinel 6 Michael Freilich.

Les scientifiques ont aujourd’hui des moyens extrêmement perfectionnés pour comprendre le monde qui nous entoure, dans l’infiniment petit comme dans l’infiniment grand. Et ils ne sont plus cantonnés à la terre ferme. Les satellites permettent par exemple de prendre de la hauteur. Ce qui est très pratique pour surveiller notre climat notamment. Ce sera l’objectif principal du satellite Sentinel 6 Michael Freilich.

La NASA, l’ESA et SpaceX lancent un satellite

Les experts auront bientôt un nouvel outil très avancé pour étudier l’augmentation des niveaux de la mer dans ce grand changement climatique qui est à l’œuvre actuellement. La NASA et l’ESA, les agences spatiales américaine et européenne, respectivement, ont collaboré avec SpaceX pour lancer le satellite Sentinel 6 Michael Freilich. Celui-ci a été conçu pour surveiller les niveaux des océans et des mers du monde entier, poursuivre ainsi une surveillance continue longue de 28 ans et ce à un niveau de détail extrêmement élevé – de l’ordre du centimètre pour plus de 90% des océans -.

pour surveiller l’augmentation des niveaux de la mer

Ce satellite pourrait aussi permettre d’améliorer les prédictions météorologiques et aider les vaisseaux à naviguer en détectant très précisément les courants. Le nom du satellite, quant à lui, provient de l’ancien directeur de la division Sciences de la Terre de la NASA, expert en la matière.

Le Sentinel 6 Michael Freilich aura même un compagnon dans un futur relativement proche. Un satellite jumeau, Sentinel 6B, sera normalement lancé en 2025. Ce duo aidera à maintenir le suivi du climat pendant “au moins” une décennie supplémentaire, selon la NASA. Il faudra cependant environ une année avant que le premier satellite Sentinel 6 ne prenne le relais de son prédécesseur, Jason-3.

Reste que le timing semble idéal. La nouvelle administration américaine devrait reconnaître pleinement l’importance de la science du climat. Un satellite aussi avancé technologiquement devrait aider cette administration à prendre de meilleures décisions politiques, ou tout du moins des décisions plus éclairées sur le sujet.