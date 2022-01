Les États-Unis étendent leurs opérations sur l’ISS jusqu’en 2030

La NASA poursuivra ses opérations sur l'ISS jusqu'en 2030, malgré les tensions toujours plus fortes avec la Russie.

Les États-Unis ont décidé de poursuivre leurs opérations à bord de la Station Spatiale Internationale jusqu’en 2030. La NASA a confirmé la chose tout récemment sur son blog. “La Station Spatiale Internationale est un modèle de collaboration scientifique internationale pacifique et pendant plus de 20 ans, elle a permis d’énormes développements scientifiques, éducatifs et technologiques pour l’humanité”, déclarait Bill Nelson, l’administrateur de la NASA, dans un communiqué.

L’on n’avait jamais douté que les États-Unis resteraient engagés à court terme envers l’ISS, mis l’annonce de la NASA arrive alors que les tensions avec la Russie sont assez élevées, l’une des nombreuses nations à avoir accès à la Station Spatiale Internationale. 2021 fut aussi l’année qui a vu la Russie renforcer sa coopération dans l’Espace avec la Chine, un autre adversaire des États-Unis, comme The New York Times l’expliquait en juin dernier.

À l’automne 2021, plusieurs alertes sont apparues sur l’ISS, des problèmes que les États-Unis ont imputés à la Russie. En octobre, un test de feu surprise dans un vaisseau russe arrimé avait fait dévier l’ISS de sa position normale, entraînant une brève évacuation du personnel présent à bord. (Petite anecdote : le vaisseau à l’origine de l’incident était présent dans l’Espace pour qu’une équipe de cinéma puisse filmer le tout premier film à bord de la Station Spatiale Internationale.) Ensuite, en novembre, des débris de satellite avaient contraint les astronautes de l’ISS à se mettre à l’abri le même jour qu’une attaque de missile russe. Les États-Unis avaient rejeté la faute sur la Russie et cette attaque. Côté Russe, aucune erreur n’a été commise.

Plus tard ce même mois, dans un épisode totalement sans aucun rapport, l’agence spatiale russe, Roscosmos, avait laissé la porte ouverte pour des accusations de délits, un incident datant de 2018 impliquant un trou dans son vaisseau, que les media russes ont rapidement qualifié de sabotage américain. “Ces attaques sont fausses et dénuées de toute crédibilité, déclarait Bill Nelson à Ars Techica en novembre.

Dans sa déclaration sur son blog, la NASA a mis en lumière parmi ses projets en cours d’envoyer l’Homme sur Mars son Projet Artemis, qui visera à envoyer la première femme et la première personne de couleur sur la Lune. En effet, la NASA a entrepris une réorganisation en septembre pour refléter justement ses priorités autour de la Lune et Mars.