Les épingles de posts et Reels sur Instagram en cours de déploiement pour tous

Les plates-formes web, a fortiori les plates-formes sociales, se doivent de se mettre constamment à jour si elles veulent garder leurs utilisateurs et en attirer de nouveaux. Cela passe par l’introduction de nouvelles fonctionnalités et l’amélioration des existantes. Une manière de procéder que maîtrise aujourd’hui très bien des plates-formes comme Twitter, Facebook ou encore Instagram. Cette dernière déploie d’ailleurs actuellement une fonction très intéressante.

Suite à un test démarré en avril dernier, Instagram a pris la décision de déployer à tous les utilisateurs l’épinglage. Il s’agit là de permettre aux utilisateurs de mettre en avant des posts qu’ils veulent que les autres voient absolument. Lorsque vous épinglez une image ou un Reel, celui-ci apparaît au-dessus de la liste de photos sur votre page de profil. Il est ainsi possible de mettre trois contenus en avant avec cette méthode.

Pour utiliser l’épinglage, il vous faut tapoter sur l’icône avec les trois petits points sur un post individuel et sélectionner ensuite “Épingler à votre profil”. Une fonctionnalité finalement assez simple, mais qui devrait permettre de faciliter la propagation de vos contenus favoris du moment. Et éviter que vos abonnés ne ratent tel ou tel contenu les jours où vous publiez beaucoup.

Le lancement de cette fonctionnalité coïncide avec l’ajout de nouvelles fonctionnalités dans Reels de la part d’Instagram et Facebook. Il est notamment désormais possible d’ajouter des stickers interactifs à vos clips et d’importer votre propre audio. Meta a aussi étendu la durée maximale des Reels, laquelle est passée à 90 secondes. Évoquant tous ces changements, le directeur produit Instagram, Adam Mosseri, déclarait que cela rendrait plus facile pour les créateurs d’engager et de partager leur travail avec leur communauté. Et d’ajouter que l’entreprise réfléchissait par ailleurs à d’autres moyens de donner aux utilisateurs le contrôle sur leur page de profil.

📣 New Features for Creators 📣

Some fun, new features built for creators that make it easier to engage and share:

– 90-second Reels

– Import audio in Reels

– Interactive stickers in Reels

– Grid pinning

Let me know what you think👇🏼 See you next week ✌🏼 pic.twitter.com/VrW5IWmWcZ

— Adam Mosseri (@mosseri) June 7, 2022