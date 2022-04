Les entrailles du Studio Display révèlent une merveille d’ingénierie

iFixit démonte l'Apple Studio Display et découvre une vraie merveille d'ingénierie.

Il ressemble peut-être à un iMac redessiné, mais le tout récent Apple Studio Display est un appareil bien plus complexe quand on ouvre son capot. Par rapport à l’ordinateur tout-en-un de la marque à la pomme, ce moniteur est environ 50 % plus épais et, quand on connait la firme de Cupertino, on se doute bien qu’il y a une raison à cela. Les explications sont données par iFixit.

iFixit démonte l’Apple Studio Display

Suite à son récent démontage en bonne et due forme du tout aussi récent Mac Studio, les équipes de iFixit ont démonté pièce par pièce, vis par vis le Studio Display pour découvrir tout ce qu’il y avait à découvrir. Et l’on ne peut que rester ébahi devant toute cette ingénierie mise en œuvre pour concevoir ce premier moniteur dédié depuis le Pro Display XDR. Ce qui rend le Studio Display plus épais que l’iMac est une carte d’alimentation incroyablement complexe. Contrairement à l’iMac, il n’y a pas besoin d’adaptateur pour alimenter le Studio Display. C’est une fonctionnalité qui peut sembler minime, mais qui fait une grande différence à l’utilisation, au quotidien.

et découvre une vraie merveille d’ingénierie

“Si [Apple] avait opté pour une alimentation externe, cela aurait pu permettre d’aller vers un design très similaire à l’iMac”, explique iFixit. Le blog spécialisé précise aussi que la firme de Cupertino a investi énormément de moyens en ingénierie pour dessiner et fabriquer une carte d’alimentation qui soit aussi fine que celle que l’on trouve dans le Studio Display.

En démontant comme il se doit le Studio Display, iFixit a aussi fait quelques autres petites découvertes très intéressantes. La grande majorité des tests du Studio Display mettent en avant la très faible qualité de la webcam intégrée. Apple avait déclaré à ce sujet qu’une mise à jour logicielle allait arriver pour régler le problème. Aujourd’hui, iFixit explique que le module caméra du Studio Display est presque identique à celui que l’on trouve dans l’iPhone 11. “D’un point de vue purement hardware, le capteur vieux de trois ans est parfaitement capable d’offrir bien mieux que ce que les testeurs ont pu constater”, conclut le blog. C’est un élément à bien avoir à l’esprit si vous hésitez à vous offrir un Studio Display.