Les émissions de méthane en diminution en 2020

La pandémie et les mesures de confinement prises par les gouvernements n'ont pas eu que des effets négatifs. L'environnement a par exemple grandement profité de cette période.

La pandémie de Covid-19 a sensiblement ralenti de nombreux aspects de nos vies en 2020, ce qui a conduit à une diminution notable des émissions de méthane, selon un rapport de l’International Energy Agency (IEA). L’organisation avait tout d’abord évoqué une baisse de 10 % des émissions de la part des entreprises du pétrole et du gaz due à une production plus faible face à une demande réduite – on conduisait nettement moins -. Cela étant dit, ces opérations auraient tout de même relâché quelque 77 millions de tonnes de méthane dans l’atmosphère en 2020.

Les émissions de méthane sont en baisse en 2020

L’agriculture est la plus grosse source d’émission de méthane par l’homme (environ un quart) suivie par le secteur de l’énergie. Selon l’IEA, les fuites de la chaîne de valeur du gaz naturel causent environ 60 % des émissions de l’industrie et la production de pétrole est responsable du reste.

Après le dioxyde de carbone, les émissions de méthane sont le deuxième plus gros contributeur au réchauffement climatique. Bien qu’il y en ait moins dans l’atmosphère et qu’il dispose d’une durée de vie bien plus courte que le dioxyde de carbone, il est plus efficace dans son absorption de l’énergie. Si l’on part du principe qu’une tonne de méthane équivaut à 30 fois le dioxyde de carbone, selon l’IEA, alors les émissions globales totales des compagnies du pétrole et du gaz ont atteint l’empreinte carbone énergétique de toute l’Union Européenne l’année dernière.

Mais il faut encore mieux faire

L’IEA avait averti que ces émissions augmenteraient si la production de combustible fossile devait reprendre. Elle appelait les entreprises à intensifier leurs efforts pour réparer les fuites dans les pipelines et les usines de production, précisant que nombre d’entre elles peuvent l’être sans frais supplémentaire une fois le méthane retenu vendu. Le rapport suggère que, dans le cadre du Scenario de Développement Durable de l’IEA, le secteur du pétrole et du gaz doivent réduire leurs émissions de plus de 70 % d’ici 2030.

L’organisation a aussi enjoint les gouvernements à prendre le problème à bras le corps durant les échanges sur le climat aux Nations Unies en novembre. En 2019, l’Environmental Protection Agency – agence indépendante du gouvernement des États-Unis – avait décidé de revenir en arrière quant aux régulations sur ces émissions.

Bien que les fuites de méthane puissent être assez difficiles à localisation, les satellites récents sont capables d’identifier les plus grosses. L’IEA a même inclus des données satellite dans son tracker de méthane pour la toute première fois cette année. Les données de la société d’analyse Kayrros indiquent que les émissions ont baissé en Irak, au Turkménistan et aux États-Unis en 2020 mais qu’elles ont augmenté en Russie, en Algérie et au Kazakhstan. L’organisation précise aussi que les satellites ne sont pas la seule méthode pour localiser les grandes fuites dans la mesure où ils ne scrutent pas, actuellement tout du moins, les opérations menées au large ni dans les régions équatoriales ou aux pôles.