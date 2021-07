Les écouteurs true wireless Nothing Ear (1) se dévoilent

Les écouteurs Nothing Ear (1) se dévoilent : réduction de bruit active, tarif contenu, design transparent... Seule la qualité audio reste encore inconnue.

Le marché des casques et autres écouteurs est aujourd’hui des plus fournis. Cela n’empêche pas de nouveaux acteurs de venir tester l’aventure. Un nouvel entrant chinois, Nothing, s’apprête à lancer son premier produit, des écouteurs true wireless avec réduction de bruit active baptisés Nothing Ear (1). Présentation.

Les écouteurs Nothing Ear (1) se dévoilent

Comme certains d’entre vous s’en rappellent peut-être, le cofondateur de OnePlus, Carl Pei, avait quitté l’entreprise pour créer une autre startup du nom de Nothing. Il y a quelque temps, l’entreprise annonçait que son premier produit serait une paire d’écouteurs. Il semblerait que le moment soit venu de dévoiler dans les détails ces fameux Nothing Ear (1).

Réduction de bruit active, design transparent et tarif contenu

Un nom pour le moins étrange, Ear (1), mais une entreprise baptisée tout aussi étrangement, Nothing, l’ensemble reste finalement assez cohérent. Toujours est-il que ces écouteurs seront commercialisés au tarif public de 99 €, assez raisonnable donc, et disposeront notamment d’une fonctionnalité de réduction de bruit active. Autrement dit, si vous cherchez une alternative aux AirPods Pro, ceux-ci pourraient être une option.

Interrogé par TechCrunch, Carl Pei déclarait notamment : “Ces écouteurs ont des fonctionnalités impressionnantes comme la réduction du bruit et une incroyable qualité de fabrication. Et dans la mesure où nous nous concentrons sur les canaux de vente en ligne, nous pouvons les proposer à un prix que je ne qualifierais pas d'”abordable” mais à un prix très juste à nos clients. Avec les Ear (1), c’est un design transparent finalement bien plus coûteux qu’un design standard opaque. Je pense que c’est un très bon prix, à 99 $, 99 € et 99 £. En ce qui concerne les fonctionnalités, ils font jeu égal avec les AirPods Pro mais ces derniers sont vendus 249 $.”

Cela étant dit, la qualité audio est un aspect très important pour les casques et écouteurs. Que le prix soit intéressant et que les fonctionnalités soient nombreuses est important, certes, mais si le son dans vos oreilles est mauvais, cela ne sert à rien. L’avenir nous dira de quoi il retourne. À suivre !