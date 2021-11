Les écouteurs true wireless Beats Fit Pro sont officiels, disponibles uniquement, pour le moment, aux États-Unis.

Le marché des casques et écouteurs est extrêmement actif. Les nouveaux modèles arrivent à une fréquence très élevée. De la part de fabricants bien connus et moins connus, parfois même avec de tous nouveaux entrants. Aujourd’hui, c’est la marque Beats qui fait parler d’elle en lançant une paire d’écouteurs true wireless, les Beats Fit Pro.

Si vous êtes fan de la signature sonore de Beats et du style de ses produits audio, alors vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que la marque vietn d’être lancé, il s’agit des Beats Fit Pro. C’est une paire d’écouteurs true wireless qui utilise la puce Apple H1, ce qui signifie que, si vous recherchiez les avantages des AirPods dans un look global bien différent, alors ce modèle pourrait vous convenir. Ces écouteurs reprennent aussi le design avec ce petit crochet en caoutchouc pour une meilleure tenue sur l’oreille lorsque vous êtes en pleine activité sportive, quelle que soit la forme et la taille de vos oreilles. Et comme Le nom l’indique, ces écouteurs visent plutôt les utilisateurs actifs.

Disponibles uniquement, pour le moment, aux États-Unis

Les Beats Fit Pro sont aussi dotés d’un système de réduction de bruit active, avec la prise en charge de l’audio spatial d’Apple et le suivi dynamique des mouvements de tête lorsque vous utilisez Apple Music. Là encore, cela pourrait représenter une très bonne alternative aux AirPods et AirPods Pro. Il y a aussi des capteurs intégrés dans ces écouteurs pour détecter lorsque ceux-ci sont retirés des oreilles. La musique se met alors en pause, et se relance automatiquement dès vous les replacez.

Selon le fabricant, les Beats Fit Pro disposent d’une autonomie de 7 heures par charge et ont un étui de recharge permettant de profiter de 21 heures d’autonomie supplémentaire. Les Beats Fit Pro Les Beats Fit Pro sont actuellement disponibles sur l’Apple Store aux États-Unis au tarif public de 199,99 $. Quatre coloris sont proposés : noir, blanc, violet et gris. Les écouteurs arriveront dans d’autres pays du monde dans le courant de l’année prochaine.