Les écouteurs sans fil Powerbeats4 laissent fuiter leur design

Les écouteurs ont le vent en poupe ces dernières années. C'est particulièrement avec les écouteurs true wireless et sans fil de manière plus générale. Apple l'a bien compris avec ses AirPods et les Powerbeats. La quatrième génération se dévoile aujourd'hui dans un leak.

Si les Apple AirPods sont utilisés par nombre de sportifs, le fait qu’ils ne soient que résistants aux éclaboussures signifie qu’ils ne sont pas vraiment adaptés à celles et ceux qui font du sport de manière très intensive, dans des conditions météo très mauvaises ou qui transpirent beaucoup. Et c’est particulièrement vrai si vous voulez les rincez ensuite. Pour ces cas de figure, la firme de Cupertino propose les Powerbeats. Et il semblerait qu’un nouveau modèle soit en préparation.

Les Powerbeats4 se dévoilent en image

Selon des images obtenues par WinFuture.de, il faudrait donc se préparer à ce que Apple dévoile un nouveau modèle d’écouteurs Powerbeats d’ici peu. Il s’agirait là des Powerbeats4. En terme de design, ceux-ci ne seraient pas trop différents de leurs prédécesseurs, avec une fois encore un système de fixation qui passe derrière l’oreille pour une meilleure tenue, quel que soit l’activité de vous pratiquiez. C’est d’ailleurs un élément qui plait beaucoup aux sportifs, vttistes, traileurs, ou autre.

Quelques améliorations sympathiques à prévoir, semble-t-il

Ces Powerbeats4 sont sans fil uniquement et pas true wireless dans la mesure où ils ont un câble qui vient relier chacune des oreillettes en passant par la nuque. En terme de fonctionnalités, sachez que ces Powerbeats4 devraient être compatibles avec le Bluetooth 5.0, avec “Dis Siri” et la latence devrait encore être réduite de 30%, ce qui est toujours appréciable. Selon les rumeurs, il se pourrait aussi que l’autonomie soit améliorée, passant désormais à 15 heures. Et avec la recharge “Fast Fuel”, vous pourriez gagner une heure de batterie en seulement 5 minutes de charge. Les Powerbeats4 n’ont pas encore été officialisés, patience. Nous devrions bientôt tout savoir de ces nouveaux écouteurs d’ici peu.