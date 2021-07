Les écouteurs OnePlus Buds Pro sont officiels

OnePlus officialise ses OnePlus Buds Pro, des écouteurs true wireless améliorés, avec réduction active de bruit, à 150 $.

Les rumeurs annonçaient ces derniers temps que OnePlus travaillait sur une nouvelle version de ses écouteurs true wireless OnePlus Buds, des écouteurs estampillés Pro. Nous ne savions alors que peu de choses concernant cette nouvelle référence mais comme à l’accoutumée, la marque chinoise n’a pas tardé à officialiser la situation. Voici donc les OnePlus Buds Pro.

OnePlus officialise ses OnePlus Buds Pro

La semaine dernière, nous apprenions que les ingénieurs de OnePlus étaient à pied d’œuvre sur une version Pro de leurs OnePlus Buds. Pour celles et ceux qui étaient curieux de ce modèle, vous serez peut-être intéressé(e) d’apprendre que la marque vient d’annoncer qu’il s’agit bel et bien des OnePlus Buds Pro, une paire d’écouteurs true wireless proposée au tarif public de 150 $.

Des écouteurs true wireless améliorés, à 150 $

En termes de tarif, il faut bien reconnaître que c’est tout à fait décent, a fortiori quand on compare les fonctionnalités, fonctionnalités que l’on retrouve dans des écouteurs souvent bien plus onéreux. Autrement dit, si vous cherchez des écouteurs assez discrets, complets et abordables, vous pourriez en avoir précisément pour votre argent avec ce nouveau modèle.

Concernant les fonctionnalités justement, il est question de réduction de bruit active, de prise en charge de Warp Charge – ce qui signifie que vous pourrez recharger vos écouteurs pendant 10 minutes et obtenir 10 heures d’autonomie – et en termes d’autonomie, justement, ces OnePlus Buds Pro devraient tenir pas moins de 38 heures en écoute (en passant par la case recharge via l’étui).

Le design de ces OnePlus Buds Pro est aussi très réussi. Les écouteurs disposent d’une petite tige, à la manière des Apple AirPods, mais celle-ci arbore une finition chromée, pour faire ressortir l’ensemble quelque peu. Si vous êtes intéressé(e), direction le site de l’entreprise pour avoir tous les détails.