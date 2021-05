Les écouteurs Apple Beats Studio Buds se montrent avant leur présentation officielle

Apple aurait dans ses cartons des écouteurs true wireless Apple Beats Studio Buds. Ceux-ci se montrent en photo avant leur présentation officielle.

Les écouteurs true wireless ont le vent en poupe, c’est un fait. Il n’y a qu’à voir le nombre de marques et de modèles sur le marché pour juger de leur engouement auprès du grand public. Et c’est Apple qui a plus ou moins lancé cette “mode” avec ses AirPods. Aujourd’hui, la firme de Cupertino aurait dans ses cartons des Apple Beats Studio Buds. Ceux-ci se montrent en photo avant leur présentation officielle.

Les Apple Beats Studio Buds se montrent en photo

La semaine dernière, nous découvrions des images d’écouteurs true wireless Beats Studio Buds. Un indice plus qu’évident que la marque à la pomme travaillait sur de nouveaux écouteurs estampillés Beats. Plus récemment, ces écouteurs ont été aperçus à la FCC, avec des schémas de l’appareil. Et aujourd’hui, grâce à MySmartPrice, nous avons droit à des photos.

Officialisation à la WWDC 2021 pour ces écouteurs true wireless ?

Malheureusement, les photos en question ne nous montrent pas tout le design de ces écouteurs, seulement l’arrière, si l’on peut dire. À la manière dont ces clichés ont été pris, on peut se dire qu’il s’agit là de remplir un dossier auprès des autorités de régulation, mais cela semble bel et bien correspondre aux rendus et schémas que nous avons pu voir jusqu’à présent. Autrement dit, les rumeurs et autres leaks concernant ces Beats Studio Buds vont dans le même sens.

Nul ne sait quand ces écouteurs seront officiellement annoncés mais étant donné la fréquence des leaks, on peut se dire que la date doit être proche. Apple organise sa traditionnelle conférence WWDC 2021 dans quelques jours. Un nouveau MacBook Pro pourrait y être annoncé. Il est donc possible que la firme de Cupertino utilise l’événement pour officialiser aussi ces nouveaux écouteurs.

Cela fait un certain temps que nous n’avons pas vu de nouvelle gamme dans la marque Beats. Il sera intéressant de voir comment ces Beats Studio Buds viendront se positionner dans le catalogue Apple et notamment ce qu’ils ont à proposer par rapport aux AirPods et AirPods Pro.