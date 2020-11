Les écouteurs Amazon Echo Buds pourraient bientôt suivre vos exercices physiques

Les écouteurs font aujourd'hui plus que diffuser de la musique dans vos oreilles. Certains intègrent un assistant numérique vocal, chacun ses particularités. Certains peuvent même suivre vos séances de sport.

Si vous voulez suivre précisément vos séances de sport, la meilleure option est très certainement d’investir dans un tracker d’activité ou une montre connectée. Ceci étant dit, cela fait porter un accessoire supplémentaire, le plus souvent au poignet. Si vous voulez limiter au maximum vos gadgets, vous pourriez être tentés par des écouteurs true wireless et plus précisément les Amazon Echo Buds. Pourquoi cette référence en particulier ?

Une mise à jour à venir des écouteurs Amazon Echo buds

Si l’on en croit un rapport de CNBC, Amazon leur aurait confié qu’une mise à jour arrivera prochainement et permettra aux Echo Buds de suivre justement les activités physiques de leurs porteurs. Les écouteurs capables de suivre l’activité physique ne sont pas nouveaux mais c’est une bonne chose que de voir arriver cette fonctionnalité sur les Echo Buds via une simple mise à jour logicielle. Parfait pour celles et ceux qui ont déjà ces écouteurs chez eux.

leur permettra de suivre votre activité physique

Alors certes, vous n’aurez pas nécessairement autant de fonctionnalités ni le même niveau de précision que vous pourriez avoir avec une tracker dédié ou une smartwatch mais si vous souhaitez simplement faire un tracking basique et que vous n’avez pas besoin d’aller plus loin, cette option devrait être tout à fait suffisante. La mise à jour des Echo Buds permettra aux utilisateurs de suivre la durée de leurs exercices, le nombre de pas effectués, les calories brûlées, la vitesse de votre marche/course, etc.

Comme dit, ce sont là des fonctionnalités standard que l’on retrouve désormais dans n’importe quel tracker d’activité, voire sur un simple smartphone. Mais si vous cherchez une solution embarquée directement dans des écouteurs, c’est parfait. Une raison supplémentaire de craquer pour les Amazon Echo Buds, si tant est que vos oreilles n’aient aucun problème avec les écouteurs intra-auriculaires, bien évidemment.