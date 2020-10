Les DM d’Instagram ont officiellement fusionné avec Messenger

Depuis que Facebook dispose de plusieurs plates-formes sociales distinctes, la question d'une certaine fusion des services est posée. La voici qui passe une nouvelle étape avec les DM d'Instagram qui ne font plus qu'un avec Messenger.

Cela fait quelque temps maintenant que l’on entend parler des intentions de Facebook quant à une certaine fusion de ses différents services de messagerie. En août dernier, Facebook commençait à fusionner les messages directs (DM) d’Instagram avec Facebook Messenger. Aujourd’hui, selon un communiqué publié par le géant de Menlo Park, il semblerait que cette fusion soit officiellement achevée.

Les DM d’Instagram fusionnent officiellement avec Messenger

Selon le communiqué de Facebook : “Plus d’un milliard de personnes utilisent déjà Messenger comme plate-forme pour partager, se retrouver et s’exprimer avec la famille et les amis. C’est pour cette raison que nous lions aujourd’hui les expériences de Messenger et d’Instagram pour proposer quelques-unes des meilleures fonctionnalités de Messenger à Instagram. Pour que vous ayez accès à la meilleure expérience de messagerie, quelle que soit l’application que vous utilisiez.”

Mais alors, que cela signifie-t-il pour les utilisateurs d’Instagram ? Pour commencer, il semblerait que Facebook donne le choix aux utilisateurs de mettre à jour leur application ou non pour cette nouvelle fonctionnalité. Les utilisateurs seront alors accueillis par un écran demandant s’ils veulent ou non mettre à jour vers cette nouvelle méthode de messagerie ou ne pas le faire pour le moment.

Voilà qui devrait simplifier le quotidien de nombre d’utilisateurs

Cela étant dit, si vous choisissez de mettre à jour, cela signifie que, au lieu de devoir jongler constamment entre Instagram et Messenger, vous pouvez simplement choisir de répondre dans n’importe quelle application qui est actuellement ouverte. Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessus. C’est en tous les cas une mise à jour intéressante et si vous utilisez Messenger ou les DM Instagram fréquemment, voilà qui sera très utile au quotidien.

En attendant de voir jusqu’où Facebook décidera d’aller dans la fusion de ses services. Une chose semble aujourd’hui certaine, il sera moins évident de savoir où l’on est et sur quelle plate-forme de prédilection se trouve tel ou tel destinataire.