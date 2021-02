Les discussions entre Apple et Hyundai concernant l’Apple Car mises en pause

Il ne fait désormais plus grand doute qu'Apple travaille sur sa propre voiture. Reste à savoir comment le géant américain la produira, et avec qui. Hyundai pouvait être un partenaire de choix...

Cela fait de nombreuses années que des indices laissent entendre qu’Apple est intéressé par la fabrication d’une voiture. Après avoir débauché nombre d’experts de l’industrie automobile, la firme de Cupertino doit se trouver un partenaire, un constructeur établi sur le marché. Et ce n’est pas chose facile.

Les discussions entre Apple et Hyundai mises en pause ?

Les intentions d’Apple en ce qui concerne la conception d’une voiture estampillée d’une pomme ne sont plus un secret. Bien que l’entreprise ne communique d’ordinaire jamais sur ses projets, en cours ou à venir, les nombreuses embauches ont eu tôt fait de vendre la mèche, si l’on peut dire. C’est pour cette raison qu’il était assez surprenant que Hyundai vienne “confirmer” être en pleine discussion avec la firme de Cupertino pour les aider à produire leur voiture.

Le constructeur coréen paierait les conséquences d’avoir trop parlé trop tôt

Cela étant dit, il semblerait qu’Apple n’est pas trop apprécié que le constructeur automobile coréen parle si librement si tôt, à tel point que, selon un nouvel article de Bloomberg, les négociations entre les deux partis auraient été mises en pause. C’est tout du moins l’une des raisons avancées dans le rapport. Apple serait “en colère” suite à cette annonce de Hyundai bien que rien de concret n’est pourtant été signé.

Difficile de savoir si ces discussions reprendront, et encore moins quand, mais quand on connait l’habitude d’Apple de toujours faire profil bas concernant ses projets, on se dit que Hyundai devra la jouer fine pour récupérer les bonnes grâces du géant américain. Et dans le même temps, Apple n’a pas vraiment le choix. En effet, comme le rapport le précise, il n’y a pas tant de constructeurs auto dans le monde qui ont la capacité de produire des véhicules dans si grands volumes.

Et même dans ce cas, rien ne saurait garantir que ce dernier voudrait travailler avec Apple. D’ailleurs, un rapport précédent laissait entendre que, au sein de la direction de Hyundai, tout le monde n’était pas vraiment ravi à cette idée.