Les diffusions Instagram Live se regardent désormais aussi sur la version web

Si Instagram a avant tout été pensé pour une utilisation depuis les smartphones, la plate-forme sociale propose aussi une version web. Surtout pour la consultation. Désormais, sur cette dernière, il devient possible de regarder les diffusions en live.

En cette période de confinement, tout le monde est plus ou moins coincé chez soi. Un effort collectif nécessaire pour endiguer la pandémie de Covid-19 et limiter au maximum le travail des professionnels de santé. Coincé(e) à la maison, on s’occupe comme on peut. Pour certains, cela passe par une consultation plus intensive encore des réseaux sociaux, et notamment de Instagram. La plate-forme propose aujourd’hui d’en faire davantage sur sa version web.

Les Live s’invitent dans la version web d’Instagram

La version web d’Instagram a toujours été limitée par rapport à l’application mobile dédiée. Compréhensible dans la mesure où la majorité de la création de contenu de la plate-forme se fait depuis un appareil mobile. Toujours est-il que depuis peu les diffusions en direct, les Instagram Live, sont accessibles depuis la version web. L’expérience est très similaire à celle de l’application, elle permet à deux personnes de se voir en direct tout en tirant profit de l’affichage supplémentaire du grand écran de l’ordinateur pour proposer les commentaires en dehors de la vidéo. Appréciable.

Impossible d’en démarrer mais on peut participer

Instagram n’a pas encore commenté la chose. Difficile de savoir si le déploiement de cette fonctionnalité est global ni s’il est terminé. À noter cependant, il n’est pas possible de démarrer un Live depuis la version web. Ce n’est donc pas une solution alternative complète aux autres services de livestreaming qui existent mais cet ajout vient combler un gros manque dans la version web d’Instagram. Et si l’on vous propose un live alors que vous êtes en train de procrastiner/travailler sur votre ordinateur, au moins pourrez-vous participer/regarder sans avoir à aller chercher votre smartphone.