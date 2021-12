Les détails concernant Final Fantasy XVI seront communiqués au printemps 2022

Final Fantasy XVI devrait désormais se dévoiler un peu plus au printemps 2022. Un retard de six mois à imputer à la pandémie de Covid-19.

En 2020, Square Enix annonçait officiellement Final Fantasy XVI. Le jeu doit écrire le prochain chapitre de la licence mondialement connue Final Fantasy du studio. Autant dire que les joueurs étaient nombreux à être excités à cette annonce. Et depuis lors, ils attendent patiemment de pouvoir découvrir ce nouvel opus. Square Enix devait partager davantage de détails dans le courant de cette année 2021. Nous ne sommes plus qu’à quelques jours de la fin de cette année, les joueurs n’auront pas droit à cette communication tant attendue.

Final Fantasy XVI devrait désormais se dévoiler un peu plus au printemps 2022

Dans un tweet publié par le producteur du jeu Naoki Yoshida, l’on apprend que les détails que les fans attendent impatiemment ne parviendront qu’en 2022. Selon notre homme, cette annonce devrait plus précisément survenir au printemps 2022, et le producteur promet de grandes révélations.

Naoki Yoshida précise que la raison derrière ce retard n’est autre que la pandémie. “Lorsque nous nous sommes parlés pour la dernière fois, j’avais promis que j’aurais davantage d’informations à vous communiquer concernant Final Fantasy avant la fin de l’année 2021. Cependant, j’ai le regret de vous informer que je ne pourrai pas tenir cette promesse, les complications entraînées par la pandémie de Covid-19 ont retardé le développement du jeu de près de six mois.”

Un retard de six mois à imputer à la pandémie de Covid-19

Il semblerait que les tentatives de Square Enix de faire travailler ses employés depuis chez eux ait entraîné une rupture dans leurs communications, ce qui a causé des retards et, dans certains cas, l’annulation pure et simple de la livraison d’un certain nombre de contenus, ce qui n’a pas permis à l’entreprise de tenir sa promesse auprès des joueurs de partager des détails avant la fin de l’année 2021 comme elle l’espérait initialement.

La pandémie a eu des conséquences dans des industries très diverses et variées, avec des usines qui ont été contraintes de fermer temporairement. Les sociétés et les gens ont aussi dû s’habituer à travailler depuis chez eux, ce qui, on l’imagine, n’a rien de facile quand les employés ont leurs marques au bureau, à être entouré de leurs collègues pour échanger en direct.