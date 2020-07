Les datacenters de Microsoft vont devenir bien plus verts

Les datacenters pullulent aujourd'hui sur la planète. Et ils consomment énormément d'énergie. Il existe cependant des solutions pour limiter leur impact. Les datacenters de Microsoft s'apprêtent à passer une grande transition.

Les géants de la tech comme Microsoft brassent des quantités inimaginables de données. Il n’est pas surprenant que leurs datacenters soient eux aussi énormes. Et l’on sait aujourd’hui que ces bâtiments ne sont pas franchement taillés pour respecter l’environnement. Ceux-ci ont besoin d’énormément d’énergie pour fonctionner et les méthodes d’alimentation, et de gestion actuelles, peuvent être optimisées. Microsoft teste ainsi régulièrement de nouveaux moyens.

Microsoft teste l’alimentation de ses datacenters avec des cellules à hydrogène

La firme de Redmond annonce aujourd’hui avoir testé avec succès l’alimentation de plusieurs serveurs de datacenters pendant 48 heures avec des cellules à l’hydrogène. Le géant américain vise un bilan carbone négatif d’ici 2030 et souhaite ne plus du tout être dépendant du fuel à la même période.

Cela étant dit, les ambitions de Microsoft ne s’arrêtent pas à la seule alimentation de ses datacenters avec des cellules à hydrogène. Ces containers de stockage d’énergie géants pourraient aussi être équipés d’un électrolyseur qui convertit les molécules d’eau en hydrogène et oxygène et qui serait intégré directement dans le réseau pour aider à équilibrer la puissance.

Et rêve d’une alimentation complète à l’hydrogène

Microsoft imagine aussi un futur dans lequel des véhicules effectueraient de longs trajets chargés de cellules à hydrogène pour remplir les réservoirs. Il faudra bien évidemment de longues, très longues années avant de voir un tel fonctionnement en place mais c’est un pas dans la bonne direction, assurément.