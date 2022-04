Les crypto-monnaies totalement démocratisées dans les dix prochaines années ?

Les institutions financières en sont convaincues : les cryptos seront totalement démocratisées dans les dix ans. Et le grand public semble avoir la même vision, même s'il manque encore d'éducation sur le sujet.

La majorité des institutions financières opérant actuellement au Royaume-Uni est convaincue que les crypto-monnaies seront totalement démocratisées dans les dix prochaines années. Neuf institutions britanniques sur 10 en sont convaincues. Tout comme 81 % des institutions françaises interrogées et 82 % des institutions allemandes. Tels sont les résultats d’une étude Crypto Pulse menée par Bitstamp.

Les données obtenues de plus de 250 institutions du Royaume-Uni proviennent d’un sondage Bitstamp sur plus de 28 450 répondants, y compris 5 450 seniors dans les stratégies d’investissement institutionnel et 23 000 investisseurs de détail, de 23 pays d’Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Afrique, Moyen-Orient et Asie-Pacifique.

D’un point de vue plus holistique, cette étude montre aussi qu’environ 70 % des répondants institutionnels au Royaume-Uni ont confiance dans les produits de crypto, avec 67 % des banques, entreprises de fintech et plates-formes d’échanges du pays qui recommandent activement à leurs clients d’investir dans la crypto. Au niveau mondial, 80 % sont convaincus que la crypto supplantera les investissements traditionnels. 70 % des institutions recommandent déjà la crypto comme investissement et 71 % ont une “confiance élevée” dans la crypto en tant qu’investissement.

Et le grand public semble avoir la même vision, même s’il manque encore d’éducation sur le sujet

Le sondage de plus de 1 000 clients britanniques a aussi permis de mettre en évidence que 40 % d’entre eux achèteraient volontiers leurs courses de tous les jours, en ligne ou non, avec des crypto-monnaies. De plus, pratiquement la moitié des consommateurs britanniques sont convaincus que les crypto prendront le pas sur les monnaies traditionnelles dans les dix prochaines années.

Ceci étant dit, il manque encore d’une évidente éducation au Royaume-Uni en ce qui concerne les investissements dans la crypto, avec 45 % des non investisseurs du pays qui donnent comme raison principale de ne pas le faire qu’ils n’en “savent pas assez”. Seulement 18 % des répondants refusent de le faire en étant bien informés sur le sujet.

Pour le PDG de Bitstamp, Julian Sawyer, “l’adoption des cryptos et autres actifs numériques progresse à une vitesse sans précédent. […] Ces dernières années, les crypto-monnaies sont passées de la périphérie de l’écosystème financier au centre de l’investissement mainstream, avec de nombreux gros événements mondiaux concernant la crypto de détail comme institutionnelle. […] Nous avons vu l’intérêt grandir depuis la pandémie, et la crypto s’invite désormais dans les conversations de la macro-économie globale. Notre étude montre quelque chose que nous prônons depuis longtemps maintenant : l’heure n’est plus à parler de la survie des actifs numériques, tout est désormais question d’évolution.”