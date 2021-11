Les crypto-monnaies qui ont le plus progressé depuis 2020

Les crypto-monnaies sont extrêmement nombreuses, certaines bien établies, d'autres qui gagnent énormément en popularité. Voici celles qui ont le plus progressé entre septembre 2020 et septembre 2021.

Le marché des crypto-monnaies, pourtant encore très jeune, regorge de coins bien différents. Certains servent des desseins bien particuliers, avec des conceptions et des mécanismes de fonctionnement très variés. De fait, certaines monnaies virtuelles sont plus populaires que d’autres. Mais quelles sont, au juste, celles qui ont le plus progressé depuis l’année dernière ? Élément de réponse.

BrokerChooser a analysé le volume des recherches et l’augmentation des valeurs des principales crypto-monnaies du marché pour établir un classement des coins et tokens qui s’en sont le mieux sortis depuis l’année précédente, révélant ainsi les investissements de 10 $ il y a un an qui vaudraient aujourd’hui plus de 200 000 $.

Plus grandes augmentations de popularité

Si l’on s’intéresse aux données de recherches sur Google, voici les crypto-monnaies qui ont vu leur nombre de recherche exploser entre septembre 2020 et septembre 2021.

1. Shiba Inu

Nombre de recherches en septembre 2020 : 70

Nombre de recherches en septembre 2021 : 1,5 million

Progression : + 2,1 millions %

Le coin Shiba Inu (du nom de la race de chien qui a inspiré le Dogecoin), n’a débuté qu’en août 2020 et le mois suivant, n’avait pas vraiment attiré l’attention, avec seulement 70 recherches Google en septembre 2020. Comme le Dogecoin, sa popularité a explosé l’année passée, avec 1,5 million de recherches effectuées pour “Shiba Inu coin” en septembre 2021, soit une progression de 2,1 millions %.

2. Polygon

Nombre de recherches en septembre 2020 : 90

Nombre de recherches en septembre 2021 : 90 500

Progression : + 100 456 %

Polygon (connu précédemment sous le nom Matic Network) est un token Ethereum qui alimente le Polygon Network et qui a conné une augmentation d’intérêt de plus de 100 000 % l’année dernière avec le terme “Polygon crypto”. Polygon et d’autres tokens similaires ont connu une explosion de popularité alors que la blockchain Ethereum atteint des records.

3. Terra

Nombre de recherches en septembre 2020 : 320

Nombre de recherches en septembre 2021 : 18 100

Progression : + 5 556 %

Bien que son intérêt soit encore moins élevé que celui de Shiba Inu ou Polygon la crypto-monnaie avec la troisième plus grosse progression sur Google est Terra, avec des recherches pour “Terra crypto” qui ont progressé de plus de 5 000 % sur une période d’une année. Terra est un stablecoin, ce qui signifie qu’il est conçu pour offrir davantage de prédictibilité, ou du moins moins de volatilité, que le Bitcoin, par exemple.

Plus grandes augmentations de valeur

1. Shiba Inu

Valeur en septembre 2020 : 0,0000000003 $

Valeur en septembre 2021 : 0,0000072 $

Progression : + 2,4 millions %

De même que pour les recherches sur internet, le coin Shiba Inu a connu une énorme augmentation de sa valeur, malgré le fait que le tarif individuel d’un coin soit très bas. Un coin Shiba Inu valait 0,0000000003 $ en septembre 2020 et 0,0000072 $ un an plus tard. L’augmentation peut sembler faible mais cela correspond à quelque 2,4 millions %. Autrement dit, si vous aviez investi 10 $ dans la monnaie en septembre 2020, vous auriez alors plus de 200 000 $ aujourd’hui.

2. Dogecoin

Valeur en septembre 2020 : 0,003 $

Valeur en septembre 2021 : 0,029 $

Progression : + 9 567 %

À la deuxième place de ce classement, le “memecoin” Dogecoin. Il s’agissait à l’origine d’une crypto-monnaie marrante et légère, pour faire un joli clin d’oeil à ce monde émergent qu’est celui de la crypto. Cette idée folle a fini par mobiliser une vraie communauté et vraiment décoller, notamment après avoir été citée par Elon Musk sur les réseaux sociaux. Depuis septembre 2020, le Dogecoin a vu sa valeur augmenter d’environ 9 500 $ en douze mois.

3. Terra

Valeur en septembre 2020 : 0,048 $

Valeur en septembre 2021 : 31,66 $

Progression : + 6 496 %

Comme avec les recherches sur Google, Terra est la crypto-monnaie qui a enregistré la troisième plus grosse progression en termes de valeur, passant de 0,048 à 31,66 $ entre septembre 2020 et septembre 2021. La velur de Terra a explosé en janvier lorsqu’elle a levé 25 millions de dollars de la part de Galaxy Digital, Coinbase Ventures, Pantera Capital et d’autres.

Les tokens qui ont le plus progressé cette année