Les crypto-monnaies les plus populaires du moment dans le monde

Shiba Inu à la première place du classement des crypto les plus populaires dans le monde. Le Bitcoin, crypto la plus recherchée, arrive à la 7ème place.

Les crypto-monnaies ont le vent en poupe, c’est le moins que l’on puisse dire. Et certains coins qui existent depuis plusieurs années maintenant sont plus populaires que jamais. En examinant la fréquence des recherches pour les différentes cryptos avec Google Trends dans plus de 170 pays, CasinoScores, l’expert des casinos, révèle quelles sont les monnaies les plus populaires du moment.

Shiba Inu à la première place du classement des crypto les plus populaires dans le monde

À la première place de ce classement, sans conteste, notamment dans 98 pays, on retrouve Shiba Inu. Créé comme une simple expérimentation par l’anonyme Ryoshi en 2020, ce “mème coin” est aussi connu sous le nom de “Dogecoin killer”. Shiba Inu a enregistré la plus grosse augmentation de fréquence de recherches ces 12 derniers dans des pays comme le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Suède ou l’Inde.

À la deuxième place, Saitama, qui se classe premier dans 15 pays, y compris aux États-Unis, en France et en Nouvelle-Zélande. Le token Saitama, lancé en mai 2021, compte aujourd’hui environ 360 000 détenteurs.

Binance et bomb se partagent la troisième place, avec 14 pays montrant un grand intérêt pour ces monnaies. Binance arrive en tête au Kosovo ou en Zambie tandis dans le bomb est particulièrement suivi aux Émirats arabes unis, au Brésil et au Japon.

Après son lancement en mars 2021, le Chia arrive 5ème de ce classement, avec une augmentation nette des recherches dans sept pays, parmi lesquels l’Autriche, le Chili, la Roumanie et la Slovénie.

L’Ethereum, déjà très bien établi, prend la sixième place avec un regain d’intérêt dans cinq pays dont Antigua-et-Barbuda, Curaçao et la Libye.

Le Bitcoin, crypto la plus recherchée, arrive à la 7ème place

Le Bitcoin, quant à lui, la toute première crypto-monnaie, arrive septième. Crypto la plus recherchée dans le monde avec 26,45 millions de requêtes, les niveaux de recherche sont déjà très élevés aux quatre coins du globe, mais c’est au Tchad, au Cap-Vert, à Sainte-Lucie et Saint-Vincent et les Grenadines que c’est le plus évident.

À la huitième place, Bonfire, qui s’est démarqué en Norvège, en Irlande et à Porto Rico. À égalité avec le Dogelon Mars, qui a suscité l’intérêt en Italie, en Slovaquie et au Vietnam. Polygon, enfin, termine ce TOp 10, particulièrement plébiscité par l’Albanie et la Malaisie.

Selon un porte-parole de CasinoScores : “Il est fascinant de voir l’impact évoluer des crypto-monnaies à mesure que le marché évolue et gagne en popularité. Les données montrent quelles monnaies ont suscité les plus gros regains d’intérêt dans le monde, et bien que le Bitcoin reste la crypto la plus recherchée et un incontournable pour nombre d’utilisateurs, la concurrence est nombreuse aux quatre coins du globe, que ce soit via des coins tout jeunes comme Shiba Inu ou comme des coins plus anciens comme l’Ethereum.”