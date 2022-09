Les crypto-monnaies en danger aux États-Unis après les déclarations de la SEC

La SEC jette un froid sur l'écosystème crypto aux États-Unis. Les cryptomonnaies seraient des titres financiers et devraient donc être régies en tant que tels.

Il y a quelques jours, Gary Gensler, le président de la Securities and Exchange Commission (SEC), a tenu un discours au sujet des crypto-monnaies. Et en quelques mots, c’est tout l’écosystème crypto qui pourrait être bouleversé au niveau réglementaire. Selon lui, la grande majorité des tokens sont des titres financiers et non des monnaies ou des marchandises.

D’après les propres mots de Gary Gensler, “sur les quasiment 10 000 tokens du marché crypto, je pense que la grande majorité sont des titres financiers. Les offres et ventes de ces milliers de titres cryptos sont couverts par les lois en vigueur.” Et ceci est extrêmement important dans la mesure où les titres financiers sont strictement régulés aux États-Unis par la SEC. Et si les crypto-monnaies devaient tomber sous ce statut, cela pourrait signer la fin de nombreux projets.

En effet, les titres financiers sont apparentés aux actions ou aux parts dans des sociétés, avec des règles très rigides. Impossible, par exemple, d’en faire la promotion n’importe comment. Et les risques légaux sont grands. Si ce statut devait être officialisé, c’est tout le fonctionnement de l’écosystème crypto qui pourrait être transformé.

Gary Gensler enjoint les équipes de la SEC à travailler avec des entrepreneurs, pour que ceux-ci enregistrent leurs tokens comme des titres financiers. Et le président de la commission est bien conscient que tout ceci est très délicat. La SEC pourrait ainsi être “flexible” sur certains points, mais son objectif reste toujours le même, protéger les consommateurs : “Les investisseurs méritent d’être protégés contre la fraude et la manipulation. La loi requiert ces protections.”

Et cela concernerait tous les intermédiaires proposant des services en crypto. De nombreux projets pourraient être arrêtés si la SEC considère que ces derniers ont vendu des titres financiers sans s’être enregistrés. Et le gendarme financier américain a déjà fait tomber plusieurs projets ainsi : Ripple, par exemple, est en difficulté. Coinbase a aussi eu des soucis…