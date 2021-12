Les créateurs de la série Netflix Arcane expliquent pourquoi Jinx et Vi sont les stars

Les créateurs de la série Arcane expliquent leur choix de Jinx et Vi comme stars, un choix tout à fait logique qui ouvre d'énormes possibilités.

Les soeurs Jinx et Vi sont au cœur de la série Netflix à succès Arcane. Et elles ont été choisies parmi un ensemble de plus de 150 champions présents dans le jeu League of Legends sur lequel la série est basée. Comment expliquer ce choix ? Les créateurs d’Arcane, Christian Linke et Alex Yee, reviennent sur le processus.

D’après le duo, les stars n’auraient pas vraiment pu être d’autres qu’elles dans le lore du jeu. Depuis près de dix ans, Christian Linke et Alex Yee préparent Jinx et Vi pour de tels rôles pour une série TV, même s’ils ne le savaient pas vraiment tout du long. En décembre 2012, Vi a fait ses débuts dans le jeu, c’était le premier champion à avoir droit à un écran de login complet avec une chanson originale. L’année suivante, c’est Jinx qui arrivait, avec la toute première cinématique centrée sur un personnage et un clip musical très énergique, Get Jinxed. Christian Linke et Alex Yee ont travaillé tous les deux sur ces sorties, tant sur l’histoire que sur la musique. La cinématique de Jinx marquait par ailleurs la toute première collaboration avec Fortiche Production, le studio à qui l’on doit le style d’animation de la série Arcane. Christian Linke expliquait à Engadget : “nous avons dû réfléchir aux personnages avec lesquels nous pourrions rester pendant plusieurs années à venir. Et la réponse était assez évidente.” Pour Alex Yee, “toutes les deux ont marqué une étape importante, je pense, de notre passage chez Riot.”

Dans le jeu, Jinx et Vi sont sœurs ennemies, bien que cet aspect disparaisse quelque peu dans l’action. En effet, difficile pour un MOBA de faire transparaître le lore dans les parties, mais Riot s’y efforce, ce que de nombreux joueurs apprécient. À tel point que, aujourd’hui, le studio est un hub de développement créatif sur des supports bien différents. Arcane est le projet le plus ambitieux pour proposer le jeu au grand public et Jinx et Vi portent l’histoire, aux côtés de Caitlyn, Jayce et Viktor, notamment. Les deux sœurs ont toujours intrigué Christian Linke et Alex Yee, bien plus implanté dans le jeu, finalement, avec des personnalités plus profondes, une rivalité non expliquée, comme le résume bien Christian Linke : “Si vous imaginez ces deux personnages ensemble dans une scène, peu importe où, peu importe de quoi elles parlent – ce qu’elles vont manger ce soir par exemple ou le genre de film qu’elles vont voir -, ça va forcément être drôle, parce qu’il y aura toujours deux perspectives très différentes.” C’est un aspect inhérent à Jinx et Vi, et l’on se demande de fait ce qui a bien leur faire prendre des directions si opposées. Arcane pose cette question et y répond lentement.

Un choix tout à fait logique qui ouvre d’énormes possibilités

Dans la série, Christian Linke et Alex Yee ont peu se concentrer sur un certain nombre de détails de ces deux personnages, comme les micro-expressions de leur visage. Fortiche Production a d’ailleurs joué un grand rôle en ce sens. Les animateurs avaient une grande liberté pour s’exprimer au travers des personnages et le résultat est un style visuel unique, très similaire à ce que l’on pourrait obtenir avec du motion-capture.

Après près de 10 ans de développement du jeu et de projets divers autour du lore, Jinx et Vi parviennent encore à surprendre Christian Linke et Alex Yee. Avec Arcane, c’est par exemple la première fois que des champions de League of Legends parlent, avec une bouche qui bouge. “Nous n’avions jamais vu leur bouche bouger dans le jeu, vous savez. C’était un pas supplémentaire à passer”, explique Alex Yee.

Et avec le succès sur Netflix de la série Arcane, tant auprès des fans de League of Legends que de celles et ceux qui ne connaissent pas le jeu, nul doute qu’il y aura encore de nombreux personnages et aspects du lore à explorer. La saison 2 est actuellement en cours de production.