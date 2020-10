Les courses de voitures autonomes montrent que la technologie n’est pas encore totalement prête

Il est fort probable que dans un futur plus ou moins proche, les véhicules autonomes deviennent le nouveau standard. Après tout, si tout le monde utilise une voiture autonome, en théorie, les routes devraient être bien plus sûres dans la mesure où l’erreur humaine disparaîtrait totalement ou presque. Cela étant dit, une récente course de voitures autonomes montre que la technologie n’est peut-être pas encore tout à fait au point.

La Roborace est la première course de voitures autonomes du monde. Durant l’une de ses fameuses courses, course qui était diffusée en direct sur Twitch, l’une des participantes n’a rien fait d’autre que d’aller s’écraser contre un mur. Pour une raison ou une autre, la voiture a décidé de prendre un virage serré à droite et d’accélérer pour foncer dans une barrière de protection juste après le départ.

Fort heureusement, la voiture en question était seule sur la piste et l’on suppose, dans la mesure où il n’y a pas de pilote à bord, que personne n’a été blessé, mis à part, peut-être la fierté des gens qui ont participé à la conception de la voiture. Cela étant dit, il faut se souvenir que la Roborace a déjà réussi à faire parcourir un tour complet à tous ses voitures durant l’une de ses courses. C’était il y a un an, durant le Goodwood Festival of Speed. Nul doute qu’il ne s’agit là que d’un “bug” bien indépendant du processus normal de fonctionnement de la voiture.

Mais c’est précisément ce genre de problématique qui rend certaines personnes nerveuses à la seule évocation de la technologie de conduite autonome. Après tout, imaginez que vous soyez dans la voiture à 100-120 km/h et qu’un tel bug survienne, la voiture décidant alors d’aller faire une embardée contre un mur ou une glissière de sécurité…

Roborace is the world first driver-less/autonomous motorsports category.

This is one of their first live-broadcasted events.

This was the second run.

It drove straight into a wall. pic.twitter.com/ss5R2YVRi3

