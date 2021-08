Les consoles Xbox auront droit au cloud gaming de Microsoft à la fin de l’année

Le cloud gaming arrive sur les Xbox à la fin de l'année. Pour jouer à encore davantage de jeux sur sa console Xbox.

Le cloud gaming a le vent en poupe. Les services permettant de profiter de ses jeux vidéo préférés où que vous soyez sur n’importe quel appareil connecté (ou presque) sont aujourd’hui très nombreux. Parmi les cadors du marché, Microsoft, avec sa plate-forme Xbox Cloud Gaming. À la fin de l’année, le service sera aussi accessible depuis les consoles Xbox.

Le cloud gaming arrive sur les Xbox à la fin de l’année

L’une des fonctionnalités du service Xbox Game Pass Ultimate de Microsoft est de pouvoir profiter du jeu vidéo en streaming. Ceci étant dit, et c’est assez étrange, malgré la présence du terme Xbox dans son nom, cette fonctionnalité est jusqu’à présent disponible sur toutes les plates-formes – smartphones, tablettes, PC, etc – excepté les consoles Xbox.

Pour jouer à encore davantage de jeux sur sa console Xbox

Si vous attendiez avec impatience de pouvoir profiter du cloud gaming sur votre console Xbox, sachez que durant la Gamescom, Microsoft a annoncé qu’il allait proposer sa plate-forme xCloud depuis ses consoles Xbox. Cela est actuellemet prévu pour les fêtes de fin d’années. Sont concernées les Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One.

Et c’est plutôt cool, quand on y pense, parce que, même si Microsoft a fait les choses plutôt bien en ce qui concerne la rétrocompatibilité, cette compatibilité reste à la discrétion des développeurs. Et dans ce cas, non seulement les joueurs Xbox Series X/S pourront jouer aux jeux Xbox One mais les joueurs Xbox One pourront aussi profiter des titres des Xbox Series X/S.

Bien évidemment, tous les titres ne seront pas accessibles en streaming. Microsoft expliquait qu’il y aura plus de 100 jeux disponibles sans besoin de les télécharger et les installer. La firme de Redmond précise par ailleurs que les jeux qui sont compatibles avec le cloud auront une petite icône cloud à côté du titre. De quoi avoir l’information facilement et rapidement.