Les codes source de Team Fortress 2 et Counter-Strike : Global Offensive en fuite

Un jeu vidéo, comme n'importe quel logiciel, représente toujours un travail conséquent. La matérialisation de ce travail, au final, c'est le code source. S'il devient accessible à n'importe qui, ce peut être un sérieux problème. Et cela arrive très souvent.

Les éditeurs et développeurs sont rarement ravis que leur code source se retrouvent dans la nature. Pour les fans, c’est souvent une très bonne chose. L’on voit alors fleurir des serveurs privés. Les studios, par contre, ne peuvent contrôler le code exécuter sur ces machines, un code qui pourrait tout à fait représenter une véritable menace pour les joueurs qui jouent à ses versions détournées… Aujourd’hui, deux FPS cultes sont touchés.

Des codes sources de Team Fortress 2 et Counter-Strike : Global Offensive en fuite

Si vous aimez jouer sur ce genre de serveurs non officiels, alors vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que les codes source de Team Fortress 2 et Counter-Strike : Global Offensive (CS:GO), deux titres cultes de Valve, auraient fuité dans la nature. Certains serveurs privés ont ainsi déjà été fermés, le temps de déterminer si ces leaks peuvent compromettre la sécurité des joueurs ou non. Cela étant dit, la bonne nouvelle serait que les fichiers qui ont fuité dateraient de plusieurs années. Autrement dit, à moins que le serveur sur lequel vous jouez ne propose une vieille version de l’un de ces deux jeux, vous ne devriez rien avoir à craindre.

Il s’agirait cependant de vieilles versions des jeux

Valve a confirmé très rapidement cette fuite mais en profitait pour expliquer que les joueurs n’ont absolument rien à craindre. Une enquête interne a cependant été ouverte. Selon un communiqué officiel de l’entreprise : “Nous avons passé en revu le code qui a fuité nous pensons qu’il s’agit d’un dépôt limité du moteur de CS:GO transmis à plusieurs partenaires à la fin de l’année 2017. Il avait fuité une première fois en 2018. Sur cette base, nous n’avons trouvé aucune raison qui devrait inquiéter les joueurs ou, a fortiori, les faire cesser de jouer – comme toujours, nous recommandons de jouer sur les serveurs officiels pour une sécurité accrue -. Nous allons continuer d’enquêter sur la situation et nous vous tiendrons informés si vous trouvons quoi que ce soit.”