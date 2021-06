Les Chromebook peuvent désormais utiliser Nearby Share

La firme de Mountain View commence aujourd'hui le déploiement de Nearby Share sur Chrome OS avec la version 91 de son OS. Voilà qui devrait simplifier les transferts de fichiers.

En août dernier, Google introduisait Nearby Share, le partage à proximité, sa version à lui du protocole AirDrop d’Apple. À cette époque, la fonctionnalité n’était disponible qu’à certains appareils Android mais Google avait promis de l’intégrer à ses Chromebook. Aujourd’hui, près d’un an plus, la firme de Mountain View commence le déploiement de Nearby Share sur Chrome OS.

Chrome OS 91 intègre Nearby Share

Tout comme la version Android de la fonctionnalité, Nearby Share sur Chrome OS permet d’envoyer des fichiers via Bluetooth, Bluetooth LE, WebRTC ou en WiFI P2P. Autrement dit, même sans connexion à Internet, vous pourrez transférer vos fichiers. Vous n’êtes pas non plus limités à l’envoi de fichier entre appareils sous Chrome OS. Dans l’onglet “Appareils connectés” du menu Paramètres, il est possible de définir qui peut voir votre Chromebook lorsque à proximité.

Pour un partage de fichiers plus facile avec les appareils à proximité

Avec Chrome OS 91, Google ajoute aussi deux nouvelles fonctionnalités. Comme sur Android, les applications présentes dans le lanceur afficheront désormais un badge circulaire pour vous indiquer la présence d’une notification active. Heureusement, le badge n’affiche pas de compteur et il est possible de désactiver l’affichage du badge dans la section Notifications du menu des Paramètres rapides.

Dans l’application Fichiers, on trouve un nouveau bouton permettant de sauvegarder des documents Google Docs, Sheets et Slides pour un accès hors ligne. Lorsque cette fonctionnalité est utilisée, vous verrez apparaître une petite coche juste à côté d’un fichier disponible sans être connecté à internet. La firme de Mountain View précise que le déploiement de cette fonctionnalité démarrera dans les jours/semaines à venir.

Enfin, il y a aussi un nouvel ensemble de fonds d’écran “Imaginary” créés par l’artiste Leo Natsume pour personnaliser Chrome OS. Et il faut avouer qu’ils sont très sympathiques.