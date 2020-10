Les chargeurs MagSafe rechargent extrêmement lentement les anciens iPhone

Avec ses iPhone 12, Apple a introduit un nouveau système de recharge sans fil basé sur des aimants, un système baptisé MagSafe. Intéressant mais inutile lorsque utilisé avec d'anciens iPhone.

Au cœur du nouveau chargeur MagSafe d’Apple, on retrouve un système de recharge sans fil. Si celui-ci a effectivement été pensé et conçu pour l’iPhone 12, Apple précise qu’il permet de recharger les anciens iPhone compatibles avec la technologie de recharge sans fil. Cela étant dit, si vous avez un tel appareil, vous feriez mieux d’oublier purement et simplement l’idée d’utiliser MagSafe.

Le MagSafe totalement inutile pour des smartphones autres que l’iPhone 12 ?

Pourquoi ? Tout simplement parce que, selon la vidéo partagée par la chaîne YouTube Max Tech, il s’avère que, bien que MagSafe soit effectivement fonctionnel avec les anciens iPhone, comme annoncé, la puissance de recharge est extrêmement faible. Elle est de moins de 2W ! Autrement dit, l’ensemble est parfaitement inutilisable à moins d’être prêt à attendre plusieurs heures pour recharger son iPhone.

Et la situation est d’autant plus étrange parce que, selon Apple, MagSafe sur l’iPhone 12 permet de recharger l’appareil à une puissance pouvant atteindre les 15 W tandis que pour les autres appareils compatibles Qi, il faut se contenter d’une puissance deux fois plus faible, soit 7,5 W. Difficile donc de comprendre pourquoi le test de Max Tech ne permet d’obtenir que moins de 2 W. Peut-être y a-t-il une limitation quelconque, un défaut matériel et/ou logiciel qui fait que cette recharge soit si faible.

Avec une puissance de recharge inférieure à 2 W, c’est tout comme !

Dans tous les cas, pour le moment tout du moins, si vous aviez l’intention d’investir dans un chargeur MagSafe pour un smartphone autre qu’un iPhone 12, sachez que ce n’est pas la bonne solution. Optez plutôt pour une solution alternative, par un fabricant tiers, qui vous garantira une puissance supérieure à 2 W. Pour ne pas avoir à passer des heures à recharger votre smartphone. Espérons en tous les cas maintenant que Apple étudiera le problème et le corrigera rapidement, sans quoi ce nouveau système risque d’être bien moins intéressant que prévu. À suivre !