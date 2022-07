Les casques Meta Quest n’auront bientôt plus besoin d’un compte Facebook

Bientôt plus besoin d'un compte Facebook pour utiliser un casque Meta Quest. Il faudra cependant créer un compte Meta.

Meta a décidé de changer son fusil d’épaule en ce qui concerne la configuration de ses casques de réalité virtuelle. Les utilisateurs n’auront plus besoin d’un compte Facebook, mais d’un nouveau compte Meta, lequel ne sera pas nécessairement lié à Facebook. L’entreprise commencera à déployer la fonctionnalité le mois prochain pour les utilisateurs existants comme pour les nouveaux disposant d’un Meta Quest. Celles et ceux qui ont un compte Oculus devront avoir un compte Meta pour pouvoir continuer d’utiliser leur casque après le 1er janvier 2023.

L’entreprise explique qu’un compte Meta n’est pas un profil sur un quelconque réseau social, cela “vous permet de vous identifier sur vos appareils de réalité virtuelle et voir et gérer vos achats dans un seul et même endroit.” Les futurs appareils qui arriveront sur le marché demanderont aussi un compte Meta.

Il y a un cependant un aspect social à ce nouveau type de compte, du moins pour les casques de réalité virtuelle. Lorsque vous créez un compte Meta, vous devez créer un profil Meta Horizon avec le nom d’utilisateur, avatar, photo de profil, etc., que vous utiliserez dans le métavers du géant américain.

Vos amis Oculus deviendront vos abonnés et vous les suivrez automatiquement en retour. Vous pouvez, bien sûr, vous désabonner et faire en sorte que les autres ne vous suivent plus. Vous avez toujours l’option de lier votre compte Meta à Facebook et Instagram, vous pourrez alors discuter avec vos amis dans la version VR de Messenger ou trouver des amis avec qui jouer.

Bien que Facebook ait une règle de “un compte par personne” en place, l’entreprise n’a aucun problème avec le fait que vous ayez éventuellement plusieurs comptes Meta. Un pour vous réunions virtuelles et un autre pour passer du temps avec vos amis, par exemple.

Les nouveaux comptes disposeront d’un certain nombre de contrôles de confidentialité, avec notamment la possibilité de rendre votre profil privé et d’approuver manuellement les demandes d’amis. Les utilisateurs ayant entre 13 et 17 ans auront par ailleurs un profil privé par défaut.

Voici en tous les cas un changement important, Meta continue de mettre en place sa vision du métavers. Ceci étant dit, Meta aurait revu ses ambitions à la baisse ces derniers mois, en annulant un certain nombre de projets Reality Labs et en mettant en pause son projet de smartwatch avec double caméra.

Quoi qu’il en soit, il reste encore des points positifs de ce divorce assumé chez Meta entre la réalité virtuelle et ses applications sociales. Les utilisateurs qui sont intéressés par Meta Quest, mais qui ne veulent rien avoir à faire avec Facebook n’auront plus besoin d’un compte sur le réseau social pour en profiter.