Les caméras Nest baissent la qualité vidéo par défaut pour libérer de la bande-passante

Avec les mesures de confinement prises par de nombreux gouvernements aux quatre coins du globe, les demandes en terme de connectivité ont explosé. Fournisseurs et opérateurs ont augmenté leurs infrastructures. Et les géants de la tech participent.

Nombreux sont les géants de la tech à avoir procédé à certains ajustements pour permettre de gérer au mieux cette crise. Cela passe par exemple par diminuer la qualité vidéo des services de streaming. Ce qu’on déjà fait Netflix, Amazon, Facebook et consort. Aujourd’hui, c’est Google qui procède à l’identique, en diminuant la qualité par défaut de ses caméras Nest.

Google diminue la qualité vidéo par défaut de ses caméras Nest

Selon TechCrunch, le géant américain a informé les utilisateurs Nest que la qualité vidéo par défaut était désormais diminuée, ceci pour “préserver les ressources Internet” maintenant que des centaines de millions de personnes sont contraintes de rester chez elles à cause de la pandémie de Covid-19. Les utilisateurs devraient rapidement se rendre compte de cette perte de qualité et une notification sera affichée dans l’application Nest le cas échéant. Ces paramètres reprendront leurs valeurs normales “lorsque les ressources Internet seront moins sollicitées.”

pour libérer de la bande-passante pour les activités prioritaires

Google déclarait dans un communiqué : “Ces derniers temps, nous en demandons beaucoup à l’Internet et nous causons de vrais ralentissements. Cela vous fait par exemple raccrocher un appel vidéo ou vous n’avez alors qu’un écran figé. Pour répondre à ce besoin mondial de préserver la bande passante pour les usages prioritaires, dans les prochains jours, Nest va limiter son usage global pour garder les gens connectés.” Comme c’est le cas sur Netflix et consort, Google rassure que les utilisateurs pourront tout de même opter pour la qualité la plus élevée s’ils le souhaitent. Il suffit pour ce faire d’aller dans les paramètres vidéo, comme vous le feriez d’ordinaire. Outre cette modification dans la qualité de la vidéo, Google diminue aussi les rotations et la résolution des photos pour les Nest Hub, Nest Hub Max, Chromecast et autres appareils compatibles.