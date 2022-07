Les caddies intelligents Amazon Dash Cart arrivent dans les magasins Whole Foods

Amazon lance une nouvelle génération de caddies intelligents Dash Cart et les rend disponibles dans les magasins Whole Foods.

Amazon a annoncé une nouvelle version de son caddie intelligent. Le nouveau Dash Cart peut transporter davantage de courses et propose de nouvelles fonctionnalités. Le géant américain du e-commerce explique que la dernière génération en date peut désormais convoyer pas moins de quatre sacs de courses, contre seulement deux auparavant, et dispose d’un espace dédié pour les produits délicats et/ou de grande taille. La dernière version est aussi résistante à l’eau pour que vous puissiez l’amener jusqu’à votre voiture lorsque la météo est pluvieuse.

Comme jusqu’à présent, le caddie pèse automatiquement les produits et garde les comptes en temps réel de ce que vous y mettez. Amazon a amélioré le logiciel affiché sur l’écran tactile pour afficher des images des produits à proximité. Ce dernier est aussi plus à même de localiser le caddie à l’intérieur du magasin et de vous avertir d’éventuelles offres promotionnelles. Enfin, la dernière version en date propose une plus grande batterie. Autant d’améliorations bienvenues qui devraient permettre à ce nouveau Dash Cart d’être davantage utilisé par les clients.

et les rend disponibles dans les magasins Whole Foods

Et pour accompagner cette nouvelle génération, Amazon propose enfin son Dash Cart dans les magasins Whole Foods, à commencer par celui de Westford, dans le Massachusetts. “Quelques autres” magasins seront concernés dans les mois à venir. Jusqu’à présent, les Dash Cart n’étaient disponibles que dans les magasins Amazon Fresh – environ une vingtaine aux États-Unis à l’heure auctelle -.

Une fois que les Dash Cart seront disponibles dans votre magasin Whole Foods, vous pourrez les utiliser en scannant le QR Code que vous trouverez sur les apps Amazon ou Whole Foods Market. Quand vous avez un article que vous voulez acheter, il suffit de le scanner avec l’une des caméras situées près de la poignée du caddie. Une fois vos courses terminées, il suffit de quitter le magasin via la “caisse” dédiée Dash Cart. Amazon va alors débiter automatiquement la carte de crédit associée à votre compte et vous recevrez un reçu par email.