Les bureaux du World Trade Center vont remplacer les clefs par des iPhone et Apple Watch

Étant donné les liens que nous avons liés avec nos smartphones – on parle d’ailleurs aujourd’hui volontiers de véritable dépendance -, il y a de très grandes chances que, lorsque vous quittez votre maison, la chose que vous n’oubliez jamais, c’est ce smartphone. De fait, ce n’est pas nécessairement une mauvaise idée que de faire de cet appareil un double de nos clefs pour la voiture, la maison ou même le bureau. Les technologies pour ce faire existent déjà. Il n’y a plus qu’à, si l’on peut dire. Voici un nouvel exemple.

Les bureaux du World Trade Center passent aux clefs numériques

La société d’immobilier Silverstein Properties vient d’annoncer qu’elle allait remplacer les clefs de bureau traditionnelles par des iPhone et Apple Watch dans ses bureaux du World Trade Center. Ainsi, il sera plus facile pour les employés travaillant dans ces locaux et qui ont un iPhone ou une Apple Watch d’utiliser leur appareil mobile comme solution alternative pour entrer et sortir du bâtiment.

L’iPhone et l’Apple Watch permettront d’entrer et sortir facilement

Selon Tal Kerret, président de Silverstein Properties, “nous sommes fiers de simplifier l’accès à nos bâtiments, à leurs bureaux et à nos espaces partagés, cafés et autres centres de conférences ou salles de yoga à nos employés et clients, en utilisant un badge dans l’Apple Wallet sur l’iPhone ou l’Apple Watch. Via notre application Inspire, nous pouvons désormais offrir et gérer les accès à n’importe quel bâtiment et espace de manière sécurisée.”

Cela va aussi permettre de simplifier la gestion pour les espaces partagés dans les bureaux. En effet, dans la mesure où les clefs sont ici numériques, les responsables pourront accorder et révoquer les accès facilement et rapidement, rendant ses opérations très simples. Ce qui devrait être appréciable. L’utilisation de l’iPhone et de l’Apple Watch comme clef n’a rien de nouveau. L’année dernière, le groupe hôtelier Hyatt annonçait qu’il adopterait un système de serrures compatible dans certains de ses établissements.