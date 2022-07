Les bêta publiques d’iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura et watchOS 9 sont disponibles au téléchargement

Apple publie les premières versions bêta publiques de ses nouveaux OS. iOS 16, iPadOS 16, tvOS 16, macOS Ventura et watchOS 9 sont disponibles.

Dans quelques mois, Apple proposera officiellement les nouvelles versions majeures de ses différents systèmes d’exploitation. Vous pouvez cependant tester iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS Ventura et tvOS 16 dès à présent. La firme de Cupertino vient en effet de publier les premières versions bêta publiques. Pour ce faire, il vous faut un compte sur le Programme de logiciels bêta d’Apple et suivre les indications.

Gardez cependant bien à l’esprit que des bugs peuvent subsister dans ces versions. Assurez-vous aussi de sauvegarder vos données avant d’installer ces versions. Vous aurez aussi la possibilité de retirer votre appareil du programme de bêta et de revenir à une ancienne version de l’OS.

Parmi les nouveautés introduites par iOS 16, on citera l’écran de verrouillage plus personnalisable encore. Les notifications et le mode concentration ont, eux aussi, été repensés. Face ID fonctionne enfin en mode paysage et vous n’aurez plus besoin d’une Apple Watch pour utilisation l’application Fitness. Il devient aussi possible de modifier un message après l’avoir envoyé sur Messages et de signaler des spams. La fonction Payer plus tard fait son apparition dans Wallet et il est possible de planifier l’envoi d’un email dans Mail. De nombreuses autres nouvelles fonctionnalités feront leur apparition plus tard.

Sur iPadOS 16, le multitâche s’améliore encore, avec davantage de contrôle sur la taille des fenêtres, par exemple. Certaines fonctionnalités sont cependant limitées aux iPad avec puce M1. Les écrans externes sont pris en charge, tout comme la collaboration sur des documents, à la manière de Google Drive.

Le multitâche est aussi au centre des nouveautés sur macOS Ventura. L’outil Stage Manager permet de regrouper des fenêtres sur le côté de l’écran et de les organiser par application. Il y a une option pour annuler l’envoi sur Mail ainsi que la possibilité de partager des groupes d’onglets dans Safari. Une nouvelle fonction de sécurité baptisée passkeys utilise Face ID et Touch ID pour l’authentification. Vous pourrez aussi utiliser un iPhone comme webcam pour votre Mac.

Dans watchOS 9, Apple améliore nettement les fonctionnalités fitness. Vous aurez accès aux intervalles de distance et de temps pour vos entraînements, la possibilité de visualiser vos zones de rythme cardiaque pendant un entraînement et le sommeil et Apple promet un meilleur suivi de ce dernier.

Sur tvOS 16, les mises à jour sont moins importantes que sur les autres appareils. Parmi les nouveautés les plus importantes, l’introduction de la prise en charge du standard de domotique Matter. Et comme sur iOS 16, tvOS prendra en charge les manettes Nintendo Joy-Con et Switch Pro.

Apple met aussi fin à la prise en charge de certains appareils avec les mises à jour de cette année. Par exemple, pour utiliser iOS 16, il vous faudra un iPhone 8 ou plus récent.