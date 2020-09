Les ballons Alphabet Loon aident aussi à mieux comprendre les ondes de gravité

Alphabet, la maison-mère de Google, regroupe de nombreuses startups très diversifiées. Parmi celles-ci, Loon, et son projet de ballon-sonde pour offrir un accès à Internet dans les régions les plus reculées. Ces ballons peuvent servir d'autres desseins.

Les ballons-sondes Loon, filiale de Alphabet (maison-mère de Google), ont pour mission de fournir un accès à Internet dans les zones où celui-ci est encore très difficile, notamment dans les pays en développement. Ces ballons ressemblent aussi, parfois, à de vrais OVNI, il faut le reconnaître. Mais si étranges puissent-ils être, ils aident aussi les scientifiques à mieux comprendre les rouages de notre planète…

Des chercheurs ont utilisé les données des ballons-sondes Loon

Une équipe dirigée par le professeur de Stanford Aditi Sheshadri a récemment publié un rapport sur les ondes de gravité, des ondulations créées par la gravité lorsqu’elle fait redescendre les masses d’air qui tentent de s’élever dans les plus hautes couches de l’atmosphère.

Pour leurs recherches, le professeur Sheshadri et son équipe ont utilisé des données collectées par les ballons Alphabet Loon sur pas moins de 6 811 périodes de 48 heures entre 2014 et 2018. “Tout ceci a été très chanceux parce qu’ils ne collectaient pas les données pour une quelconque mission scientifique. Mais il s’est avéré que ces ballons enregistraient la position, la température et la pression”, déclaraient le chercheur à Stanford News.

Pour mieux comprendre les ondes de gravité

Pour mettre cette quantité de données à leur disposition en perspective, il faut savoir que des études similaires ont déjà, par le passé, utilisé des ballons-sondes, parfois des dizaines, pour suivre les données des ondes haute-fréquence. Mais ces études n’ont pu collecter leurs données que sur quelques saisons et dans des régions très localisées. L’analyse de toutes les données Loon a été très complexe, et tout aussi fastidieuse, mais l’équipe de Stanford a pu profiter de données provenant du monde entier.

Et bien qu’elles ne soient pas aussi connues, ni populaires d’ailleurs, que les ondes gravitationnelles, les ondes de gravité peuvent avoir tout autant d’impact sur notre perception du monde. Dans l’air, elles peuvent causer des turbulences pour les avions et affecter le développement des tempêtes. Une meilleure compréhension de ce phénomène permettrait de créer des modèles plus précis, ce qui conduirait à de meilleurs systèmes de prédiction météo, particulièrement important en cette période de bouleversement climatique.