Les augmentations de prix d’Intel risquent de rendre les PC plus chers encore

Intel va augmenter les tarifs de ses puces d'ici à la fin de l'année. Entre 10 et 20 % supplémentaires, lesquels devraient être visibles dans les machines grand public.

Intel a déclaré à ses clients qu’il allait augmenter les tarifs de la majorité de ses processeurs et autres puces d’environ 10 à 20 % dans les prochains mois, selon une information Nikkei. Cela devrait logiquement entraîner des hausses de tarifs dans les ordinateurs vendus sur le commerce, des ordinateurs portables aux serveurs, d’autant plus que la demande diminue ces derniers temps et que les ventes faiblissent.

Intel a confirmé l’information, faisant notamment référence à l’annonce de ses résultats financiers du premier trimestre. “Intel indiquait qu’il allait augmenter ses tarifs sur certains segments de ses affaires à cause de l’inflation. L’entreprise a commencé à informer les clients de ces changements”, déclarait le géant à Nikkei.

Avec le Covid-19 qui contraint encore beaucoup de salariés à travailler de chez eux, les ventes de PC avaient énormément augmenté en 2020 et 2021. La situation semble cependant désormais être revenue plus ou moins à la normale, et des acheteurs importants d’Intel comme Acer, ASUS et autres ont averti que les ventes faiblissaient. Le Président d’Acer, Jason Chen, avait même précisé que sa société ne constatait plus de pénurie de puces : “Certains PDG des fournisseurs de puces m’ont même appelé récemment pour leur en acheter davantage. La situation a changé”, déclarait-il à des journalistes tout récemment.

Son rival TSMC avait déclaré précédemment qu’il augmenterait ses tarifs d’un pourcentage à “un seul chiffre” à partir de l’année prochaine. Dans la mesure où l’entreprise fabrique les puces d’AMD, les clients ne devraient donc même pas pouvoir trouver des tarifs plus intéressants en changeant de marque.

Certains fabricants d’appareils commencent à faire leurs inventaires, ce qui pourraient se traduire par des offres intéressantes sur le court terme. Cependant, sur le long terme, la situation est moins évidente. Samsung, par exemple, aurait demandé à ses fournisseurs de cesser d’expédier des composants utilisés pour fabriquer ses PC, TV et autres appareils.