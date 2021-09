Les applications tierces ne peuvent profiter pleinement de l’écran 120 Hz des iPhone 13 Pro

L'écran 120 Hz des iPhone 13 Pro reste relativement limité, sa fluidité n'opérant que dans certains cas de figure bien précis.

L’iPhone 13 récemment introduit par Apple dispose d’un certain nombre d’améliorations par rapport à ses prédécesseurs. L’un des plus intéressants étant peut-être l’écran 120 Hz sur les modèles Pro. Pour un confort visuel indéniable. Mais il semblerait que les applications tierces ne puissent pas en profiter pleinement.

L’écran 120 Hz des iPhone 13 Pro reste relativement limité

Avec le lancement de l’iPhone 13, la firme de Cupertino a enfin intégré son écran ProMotion dans son iPhone. Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max – et uniquement ceux-ci – disposent désormais d’un écran avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz, similaire à ce que proposent de nombreux fabricants d’appareils Android depuis un certain temps maintenant.

Ceci étant dit, il convient de modérer nos ardeurs, si l’on peut dire. En effet, il s’avère que les applications tierces ne peuvent pas tirer pleinement profit de ce taux de rafraîchissement élevé. Pour celles-ci, les animations sont étonnamment bridées à 60 Hz, soit le même taux de rafraîchissement que celui des générations précédentes d’iPhone ainsi que celui des iPhone 13 mini et iPhone 13.

Sa fluidité n’opérant que dans certains cas de figure bien précis

La technologie ProMotion prend tout son sens lorsqu’il est question de scroller et lorsqu’il y a des transitions en plein écran. Mais pour le reste, les animations sont limitées à 60 Hz. Autrement dit, vous pouvez scroller dans une application et profiter des taux de rafraîchissement élevés mais ensuite vous tapotez sur une autre partie de l’application et les animations semblent moins fluides, offrant une expérience globale quelque peu discordante.

Et ce qui est étrange, c’est que, apparemment, ces restrictions ne semblent pas s’appliquer à l’iPad Pro qui, lui, profite d’un écran 120 Hz depuis 2017. Selon certaines rumeurs, ceci pourrait être dû à la batterie, et plus précisément à la volonté d’Apple de préserver l’autonomie au maximum. Espérons en tous les cas que ceci pourra s’améliorer dans le futur, pour une expérience plus homogène, et toujours plus fluide.