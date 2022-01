Les applications “supprimées” sur votre Mac sont peut-être toujours là

Si la désinstallation d'une application sur Mac est souvent très facile, certaines apps sont difficiles à supprimer correctement. Voici comment procéder.

Windows dispose d’une section dédiée pour désinstaller les applications, mais ce n’est pas le cas sur Mac. Le processus est supposé être plus simple sur Mac – vous supprimez une application simplement en glissant un fichier vers la Corbeille, puis en vidant ladite Corbeille. Cela fonctionne très bien pour la majorité des applications, mais certaines sont plus difficiles à désinstaller parce qu’elles laissent des traces un peu partout sur la machine.

L’utilitaire Mac AppCleaner est la solution la plus efficace pour supprimer la plupart des apps Mac et leurs fichiers associés – il nettoie même la bibliothèque et vos fichiers préférences -. Toujours est-il que certaines applications ne sont pas totalement supprimées sans suivre certaines étapes supplémentaires.

Parallels VM

L’application Parallels VM est assez facile à désinstaller – en glissant/déposant l’application dans la Corbeille puis en vidant la corbeille -. Mais la désinstallation de Parallels laisse sur votre machine toutes les VM que vous aviez. Avant de désinstaller l’application, ouvrez l’app, cliquez sur l’icône Parallels dans la barre de menu et allez dans le Centre de contrôle. Là, faites un clic droit sur la VM puis cliquez sur “Supprimer” et ensuite “Déplacer vers la Corbeille”. Videz la corbeille pour récupérer beaucoup de place sur votre machine.

McAfee Antivirus

Pour désinstaller complètement McAfee Antivirus, il vous faut utiliser le désinstalleur officiel qui est livré avec l’application. On le trouve dans le dossier Applications nommé “McAfee Internet Security Uninstaller“. Lancez l’utilitaire et suivez le guide.

Adobe Creative Cloud

Pour désinstaller des applications comme Photoshop, Illustrator, Premier et autre, ouvrez l’application Creative Cloud sur votre Mac. Depuis le tableau de bord, trouvez l’app à désinstaller, cliquez sur le bouton Menu avec les trois points et choisissez Désinstaller. Choisissez ensuite si vous souhaitez garder les paramètres et allez ensuite au bout du processus de désinstallation.

Ensuite, désinstallez l’application Creative Cloud elle-même. Adobe inclut désormais le désinstalleur. Ouvrez le Finder, allez dans le dossier Adobe Creative Cloud et cliquez sur Uninstall Adobe Creative Cloud. Suivez les instructions.

Dropbox

Dropbox est l’une des applications les plus “collantes”, elle utilise toutes sortes de moyens de contournement pour obtenir des fonctionnalités au niveau système. Déconnectez-vous de Dropbox et quittez l’app. Ensuite, glissez/déposez l’app sur la Corbeille et vider la corbeille. (Vous pouvez aussi utiliser AppCleaner pour supprimer Dropbox). Ensuite, ouvrez le Finder et cliquez sur Aller > Aller au dossier depuis le menu. Entrez “/Library” et cliquez sur “Aller”. Là, supprimez le dossier “DropboxHelperTools”.

Pour supprimer les paramètres Dropbox, entrez “~/.dropbox” dans la fenêtre “Aller au dossier” et supprimez tout ce qu’il y a dans ce dossier.

Microsoft Office

Microsoft offre un désinstalleur pour les apps Office sur Windows, mais pas sur Mac. À la place, il faut trouver l’app Office en question dans le dossier Applications et le déplacer sur la Corbeille. Pour supprimer facilemet les fichiers associés, utilisez AppCleaner ; pour le faire en manuel, vous pouvez supprimer les fichiers depuis le Finder. Cliquez sur Aller > Aller au dossier et entrez “/Library”. Là, cherchez et supprimez :

~/Library/Containers/com.microsoft.errorreporting

~/Library/Containers/com.microsoft.Excelcom.microsoft.netlib.shipassertprocess

~/Library/Containers/com.microsoft.Office365ServiceV2

~/Library/Containers/com.microsoft.Outlook

~/Library/Containers/com.microsoft.Powerpoint

~/Library/Containers/com.microsoft.RMS-XPCService

~/Library/Containers/com.microsoft.Word

~/Library/Group Containers/UBF8T346G9.ms

~/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office

~/Library/Group Containers/UBF8T346G9.OfficeOsfWebHost

~/Library/Application Scripts/com.microsoft.errorreporting

~/Library/Application Scripts/com.microsoft.Excel

~/Library/Application Scripts/com.microsoft.Office365ServiceV2

~/Library/Application Scripts/com.microsoft.onenote.mac

~/Library/Application Scripts/com.microsoft.Powerpoint

~/Library/Application Scripts/com.microsoft.Word

~/Library/Preferences/com.microsoft.Excel.plist

~/Library/Preferences/com.microsoft.Outlook.plist

~/Library/Preferences/com.microsoft.Powerpoint.plist

~/Library/Preferences/com.microsoft.Word.plist

Microsoft Teams

Teams est une autre app Microsoft qui ne se désinstalle pas facilement. Déconnectez-vous et quittez (ou forcez à quitter) l’app pour être sûr(e) qu’elle ne tourne pas en arrière-plan. Glissez l’icône de l’app Microsoft Teams sur la Corbeille (et videz la Corbeille). Ensuite, ouvrez le Finder, cliquez sur Aller > Aller au dossier et entrez “/Library”. Cliquez sur Aller puis trouvez et supprimez les fichiers :