Les Apple TV et Fire TV ont enfin droit au son surround dans YouTube TV. Parfait pour regarder ses contenus en immersion.

Vous pouvez désormais profiter du son surround en regardant vos contenus préférés dans YouTube TV sur votre Apple TV ou votre Fire TV. Comme The Verge le rapporte, le service de streaming de télévision a étendu la liste des appareils supportant ses films et séries en audio 5.1 après le déploiement de cette fonctionnalité sur Android TV, Google TV et Roku en juin dernier.

YouTube TV avait commencé à tester l’audio 5.1 pour ces trois premiers appareils en mars, en promettant à l’époque e travailler à la prise en charge sur les appareils Apple TV et Fire TV, ainsi que pour les consoles de jeux vidéo. Ce déploiement couvre aujourd’hui deux de ces trois gammes – un tweet sur la page officielle de YouTube TV explique que le service est encore en train de travailler sur la prise en charge pour les consoles -.

Parfait pour regarder ses contenus en immersion

La page d’aide de YouTube TV ne mentionne pas encore explicitement l’Apple TV comme appareil supporté, mais elle liste les Fire TV Stick 4K Max, Fire TV Stick, Fire TV Stick Lite, Fire TV Cube, Fire TV Stick 4K et Fire TV Stick with 4K Ultra H. À noter, le son surround n’est pas disponible sur tous les contenus YouTube TV, seulement certains. Et tant que l’utilisateur diffuse sur un appareil compatible, l’audio 5.1 sera automatiquement proposé. Ceci étant dit, celles et ceux qui veulent s’assurer que ce canal est disponible pour une vidéo spécifique peuvent le faire en lançant la lecture, en allant dans Plus sous les contrôles de lecture et en sélectionnant l’icône bug. Les “Stats for nerds” de YouTube TV seront affichées en haut de la vidéo et vous devriez voir la mention AC-3/EAC-3 dans la section codecs si le son surround est disponible.