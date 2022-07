Les Apple MacBook Pro M2 14 et 16 pouces pourraient arriver dès cet automne

Les Apple MacBook Pro M2 14 et 16 pouces dès cet automne ? C'est ce que croit savoir Mark Gurman.

Moins d’une année après avoir officialisé les MacBook Pro équipés d’une dalle de 14 ou 16 pouces, Apple se préparerait à proposer une nouvelle génération pour ces appareils, génération qui pourrait arriver dès cet automne. Répondant à la question d’un lecteur dans sa dernière newsletter Power On en date, le journaliste de Bloomberg Mark Gurman explique que la firme de Cupertino serait presque prête à commercialiser des versions avec puce Apple Silicon M2 de ses modèles 14 et 16 pouces.

Selon les dires de Mark Gurman, le design et les fonctionnalités de ces nouveaux appareils devraient “très probablement rester les mêmes” dans la mesure où Apple a proposé un nouveau design dans cette gamme l’année dernière pour ajouter notamment la recharge MagSafe, davantage de ports et de meilleurs écrans. Le changement le plus important serait donc l’introduction des versions M2 des puces M1 Pro et M1 Max que la marque à la pomme propose sur ses modèles actuels. “Attendez-vous à ce que l’accent soit particulièrement mis sur le graphisme, comme avec la puce standard M2”, précisait Mark Gurman au sujet de ces puces très attendues. Sur le MacBook Air 2022, les performances en termes de graphismes étaient environ 35 % supérieures avec le GPU 10 cœurs.

Bien que la firme de Cupertino espère pouvoir commercialiser ses nouveaux MacBook Pro quelque part pendant l’automne, Mark Gurman précise que le géant américain pourrait aussi reporter leur sortie au printemps 2023. “Étant donné les difficultés constantes avec la chaîne d’approvisionnement, il est difficile de savoir exactement quand ces machines seront disponibles”, déclarait-il. Ces nouveaux Mac comptent parmi un “déluge” de produits que la marque à la pomme compte lancer l’année prochaine. Dans une autre récente newsletter, Mark Gurman expliquait que l’entreprise travaillait aussi sur un nouvel HomePod ainsi qu’une version de son Apple Watch pour les sports extrêmes.