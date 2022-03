Les Apple iPhone 14 pourraient offrir un nouveau design avec un écran plus grand

L'Apple iPhone 14 pourrait introduire un nouveau design avec un écran plus grand.

Lorsque Apple a introduit sa génération d’iPhone 12, la firme de Cupertino lançait également un tout nouveau design pour ses iPhone, un design qui marquait le retour aux bords plats comme nous avions pu les découvrir pour la toute première fois dans l’iPhone 4. Cela étant dit, il semblerait que la marque à la pomme pourrait opérer un léger changement de design dans les appareils de cette année 2022, les iPhone 14.

Si l’on en croit un rapport de 9to5Mac, des sources auraient déclaré que la firme de Cupertino devrait introduire un nouveau design dans ses iPhone 14 Pro, lesquels comportent donc les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Les modifications apportées dans cette nouvelle génération concernant principalement l’écran : celui-ci serait “plus grand”.

Et ce changement serait dû à l’utilisation du poinçon allongé dont plusieurs rumeurs parlent depuis quelque temps. Cette dernière devrait, elle aussi, être réservée aux modèles Pro. Difficile de savoir précisément pourquoi l’utilisation d’un poinçon de forme oblongue nécessiterait un écran plus grand, mais c’est quelque chose qu’il sera intéressant de constater. Nul ne sait évidemment à ce stade à quel point l’écran sera plus grand, il faudra attendre pour tout savoir de ces iPhone 14.

Le rapport affirme par ailleurs que la firme de Cupertino ferait disparaître l’iPhone mini pour le remplacer par un modèle de base de 6,1 pouces et un second modèle non Pro avec un écran de 6,7 pouces. Comme à l’accoutumée, il ne s’agit là que de simples rumeurs. Il est encore très tôt pour jauger de leur véracité. Et il ne faut pas espérer qu’Apple communique sur le sujet. Nous aurons le fin mot de cette histoire lors de la présentation officielle des iPhone 14 en fin d’année. D’ici là, patience et prudence.