Les Apple Glasses pourraient transformer n’importe quelle surface en écran tactile

Apple travaille sur des lunettes connectées, ce n'est plus un secret pour personne. Des lunettes qui mettront la réalité augmentée en première ligne. Et qui s'intègreront parfaitement avec les autres appareils de la marque. Mais encore ?

L’une des choses que sait parfaitement faire Apple, c’est intégrer ses produits les uns avec les autres. S’il est évidemment possible d’avoir un iPhone et d’utiliser au quotidien un ordinateur Windows, un ordinateur Mac permettra de profiter de fonctionnalités exclusives comme AirDrop ou Continuity. Pour cette même raison, il n’est pas vraiment surprenant de découvrir le contenu de ce récent brevet concernant les très attendues lunettes connectées d’Apple pour la réalité augmentée.

Un nouveau brevet d’Apple autour de ses lunettes connectées

Un brevet découvert tout récemment par AppleInsider décrit comment ces Apple Glasses pourraient être en mesure de transformer n’importe quelle surface en “écran tactile”, faisant apparaître une interface utilisateur directement sous les yeux de leur porteur pour interagir avec. Par exemple, si vous avez les lunettes sur le nez et que vous recevez un appel, une interface pourrait apparaître, sur la table devant vous par exemple, pour vous laisser répondre sans devoir récupérer votre iPhone.

Cette intégration semble assez familière à ce qui était décrit dans un autre brevet découvert la semaine dernière. Celui-ci suggérait que Apple pourrait permettre aux utilisateurs avec ses lunettes d’interagir avec leur iPhone sans que des yeux indiscrets ne puissent voir ce qu’il y a sur l’écran. Cela étant dit, comme le précise le brevet qui nous intéresse aujourd’hui, l’opération ne serait pas aussi précise que de toucher un appareil en bonne et due forme, évidemment.

pour transformer n’importe quelle surface en écran tactile

Toujours est-il que ce brevet suggère aussi que ce souci pourrait être résolu en introduisant notamment des boutons plus gros. Ce qui viendrait limiter sensiblement le nombre d’actions réalisables via cet écran virtuel. Mais nous n’en sommes pas encore là, Apple non plus très probablement. Après tout, il ne s’agit que d’un brevet. Difficile de savoir si la firme de Cupertino travaille activement sur le sujet ou si ce n’est qu’une idée supplémentaire. Mais une telle fonctionnalité serait en tous les cas très intéressantes. À suivre !